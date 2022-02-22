金門「小三通」已因疫情停航2年多，何時重啟引起關注。金門縣長楊鎮浯今天透露，縣府已做好「清明專案」的準備，希望基於人道考量、有限往來2大準則，起到小兩岸破冰的作用，最快明天就會正式發函報請中央同意。

楊鎮浯是在今天接見立榮航空金門站卸任主任陳連澄、新任主任邵銀鎻時表示，縣府在春節前提出的「小三通」專案，因為碰到新一波疫情而停擺，縣府緊接再規畫「清明專案」，希望這回可以在疫情可控的條件下付諸執行。

據了解，縣府的規畫是以人道救援為最大考量，希望讓有需要的鄉親可以回家團圓外，另也包括一些專案執行，包括讓對岸居民到金門領回海難家屬遺體在內，而這些均不會涉及旅遊事宜。

縣府也說明，金門縣目前第1劑覆蓋率高達83.75％，第2劑74.96％，第3劑也有39.86％，整體防疫工作達一定程度，具備重啟小三通的防疫條件。

縣府表示，兩岸小三通自前年2月10日停航，帶給鄉親許多不便，若能從「清明專案」取得一個突破，將是一個很好的開端。