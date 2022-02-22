俄羅斯總統普丁周一發表長達近一個小時的電視演說，不僅強勢砲轟後冷戰時期美國主導的國際秩序，同時透露出企圖重返舊蘇聯榮光，重新擘建歐洲、甚至全球勢力版圖的野心。

這場演說表面上是為了承認俄羅斯在2014年從烏克蘭切割出來的兩個小國的獨立性，實則闡述普丁的觀點，即烏克蘭已意外的成為美國攻擊俄羅斯的基地。

普丁表示，「美國與北約已開始無恥地將烏克蘭發展為軍事行動的舞台。」

普丁的演說呼應他於2007年在慕尼黑發表的挑釁談話，那場關鍵談話就已經設定了從此與華府對抗的關係。普丁當時砲轟美國壟斷國際關係以及美國在伊拉克等地使用武力。

普丁周一的演說雖未表明其對烏克蘭的確切意圖，但他特別強調烏克蘭的邊界是由蘇聯開國領袖列寧隨意劃定，且是因蘇聯在1991年突然解體後才存在。

普丁一方面表示這些邊界無視俄羅斯和烏克蘭之間深厚的文明關係，同時質疑烏克蘭作為獨立國家的合法性，他說，「對我們來說，烏克蘭不僅僅是一個鄰國，它與我們在歷史、文化和精神上都是不可分割的一部分。」

烏克蘭於1991年宣布脫離蘇聯獨立，此一決定獲得烏克蘭全民公投絕大多數人的支持，俄羅斯很快也予以承認。烏克蘭多年來積極發展與俄羅斯脫鉤，特別是2014年莫斯科入侵並佔領該國部分地區之後。

拜登政府的一名高級官員指出，普丁的演說意在攻擊烏克蘭的主權和獨立性。這位官員說，「普丁針對烏克蘭的意圖刻意發出一些虛假的聲明，目的是作為後續可能軍事行動的理由。這就是一篇向俄羅斯人民發表為何出兵的演講。」

普丁長期以來就反對以美國為首的國際勢力推動將烏克蘭變成親西方民主國家，並堅稱俄羅斯與烏克蘭的關係賦予了其在烏克蘭進行干預的獨特權利。目前他已在烏克蘭三面邊境部署超過15萬的兵力。