英國紀實攝影師－克萊爾・托馬斯， 於新光三越台北信義新天地A9首度來台展出3大系列。（新光三越提供）

微風南京將於2月24日至3月25日推出日本公主展。（微風提供）

台北101最新展覽「光電音造盤絲洞」打造沉浸式體驗。（101提供）

新竹大遠百「風城喜柿－植物染創意擬真實物展」。（遠百提供）

百貨推薦3月必逛展覽，包括已舉辦16屆的「2022 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展」，將於本周五登場，還有彷彿置身於巴黎的印象派光影畫展，及101獨家的沉浸式體驗展演，加上微風的日本公主展等，讓小朋友在台灣就能穿上道地和服，猶如來到日本京都。

新光三越台北信義新天地，即起至4月5日於A11 6F LegacyMax展出「印象．莫內—光影體驗展」台北站，以莫內為主並集合雷諾瓦、塞尚、竇加等18位印象派大師，搭配古典配樂與香氛，彷彿與另一半置身巴黎看展。

另2月25日至3月8日，於A9 9F宴會展演館也有新光三越國際攝影聯展展出，此次邀請極境旅行攝影師－馬賽展出各國與南北極原始樣貌之美，也有英國紀實攝影Claire Thomas「行旅全球Around the World」攝影展，將以攝影作品帶顧客環遊世界；另第2屆巧克力市集「黑金派對」也將於3月11日至3月13日登場，將聯手國內外50多品牌。

台北101購物中心5樓打造「双融域AMBI Space One」沉浸式體驗場域，為首創5G＋4K全沉浸數位展演平台。最新的展覽「光電音造盤絲洞」主題，將沉浸式體驗與布袋戲結合，講述精彩的《西遊記之盤絲洞》故事，顛覆眾人對西遊記的想像。

新竹大遠百即起至3月9日，在6樓與新埔柿染坊舉辦「風城喜柿－植物染創意擬真實物展」，展覽包含年菜、夜市小吃、古早味零食等擬真實物、柿染商品等，顛覆民眾對於植物染的既定印象；另2月28日至3月17日，也在B1樓舉辦「動物森呼吸－紙雕藝術展」，在紙上雕刻出對大自然和生命的熱情。

微風南京將於2月24日至3月25日，於2樓梯廳推出日本公主展，感受濃濃的日式文化，3月5日更舉辦和服體驗，提供3歲至國小6年級以下孩童免費試穿，即起至2月27日可至微風南京FB粉絲專頁申請。