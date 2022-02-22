美國加州太浩湖(Lake Tahoe)附近有隻500磅(約227公斤)的大黑熊正在到處亂竄，牠似乎習慣入侵房屋覓食，已經闖入與破壞太浩湖周圍30多處房產，上週又闖入了另一屋宅。加州魚類和野生動物部正在全力追捕。

美聯社報導，加州魚類和野生動物部發言人蒂拉（Peter Tira）說，這頭熊被居民稱為「坦克型浩克」(Hank the Tank)，已經逃竄了七個多月，在北加州與內華達州之間有150多起目擊記錄。

蒂拉說，這隻熊非常壯，門窗根本擋不住牠，只要牠想，隨時都能破門而入，居民千要要小心。

據報導，「浩克熊」在上星期五出現在太浩礁社區(Tahoe Keys)，牠砸碎了一扇窗戶進入倉庫，居民嚇了一跳趕快報警。警察試圖驅趕，黑熊走出後門，消失在樹林裡。

這隻熊還有「傑克」、「尤基」，或者簡稱「大傢伙」(Big Guy)的別名，魚類和野生動物部認為，牠可能已經習慣這種覓食方式，已經不怕人類社區，並將社區視為食物來源。以前的誘捕工作，通常把陷阱設在樹木繁茂的環境中，更現在認為牠會把社區當成覓食環境，因此圍捕工作要調整改變。

蒂拉說，如果「浩克熊」被捕，可能選擇轉移到動物園或野生動物保護區，因為牠可能已經忘記如何在荒野狩獵的生存方式。

房主協會的董事會成員切法魯（Joby Cefalu）說，希望殺死熊是最後的手段。