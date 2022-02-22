俄烏緊張情勢升級，衝擊歐股、日、韓股等紛紛走跌，以黃金為首避險資產地位提升，指標股佳龍（9955）22日再度飆上漲停吸睛，相關個股包括金益鼎（8390）、光洋科（1785）同步逆勢收紅，金融股如新光金（2888）、開發金（2883）等雖未能收紅，但成交量爆逾10萬張大量，並拉出長下影線，資金頗有逢低買進意味。

佳龍、金益鼎皆從事自電子廢棄物回收黃金業務。佳龍2月以來股價狂漲逾52％，同時期金益鼎漲幅也高達18％，並列俄烏戰爭疑慮下的兩大行情受惠股，主要因市場避險需求激增，激勵金價上漲所帶動，金價已一度逼近每盎司1910美元，創近8個月來新高。

台新投顧副總黃文清表示，金價上漲對相關個股有利，戰爭帶來明顯短線題材，惟提醒慎防追高風險，且應留意後續能否實際反映在基本面表現上。

群益投顧董事長蔡明彥也指出，黃金回收相關個股，因籌碼較為集中，交投並不多，市場也較少有相關研究，主要隨著原物料飆漲，獲利有機會受到帶動，因此吸引注意，特別是黃金在工業用量不小，用於如封測、打線等，量少價高也推高題材性。

受惠於2021年台股大漲、股市成交日均量大增，與台股高度連結的壽險金控、證券金控等獲利暴衝，15家上市櫃金控公司去年整體獲利以約5806億元，創歷史新高，拉大市場對於金融股現金股利配發的想像，為金融股增添高殖利率題材。

包括新光金、開發金、臺企銀、中信金、台新金、兆豐金、國泰金、元大金、富邦金、永豐金等，22日在市場避險情緒增高的氛圍下，交投熱絡，成交量全面增加，其中，新光金、開發金成交量分別破19.6萬、11.5萬張名列一二，而從增幅角度來看，開發金、中信金、富邦金皆翻倍增加。