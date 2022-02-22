全聯馬辣麻辣鍋火鍋湯底，去年稱霸湯底銷售冠軍，特價185元。（吳奕萱攝）

全聯小蒙牛蒙古鍋火鍋湯底，去年湯底銷售前3名。（吳奕萱攝）

愛買和秋麻辣鴨血，99元。（愛買提供）

台灣人超愛吃辣，火鍋商機達400億元，據超市業者統計，冬天最熱銷的火鍋湯底中，銷售前10名超過一半以上都是麻辣口味，去年底至今熱銷250萬包，因此不斷拓展火辣相關品項數，涵蓋泡麵、罐頭、湯底等，現更引進港式暢銷麻辣新鍋底，挑戰消費者嗜辣程度。

全聯福利中心指出，據內部統計，台灣消費者愈來愈喜愛購買辣味商品，近年不斷擴增商品數，不論台式、日式、韓式、泰式等不同風味的辣，在全聯都可選購。尤其統計火鍋湯底部分，去年最熱銷的有馬辣、太和殿、小蒙牛、海底撈、石二鍋等品牌，去年底至今常溫湯底就賣了近250萬包，其中這幾天氣溫下降，更帶動銷量，近期更賣近10萬包，而火鍋湯底業績7年內更成長約36倍。

全聯看好商機不斷，今年更獨家引進明星加持、香港熱銷的「小杜良品」麻辣鴨血新品，共有2種辣度可購買：「一級鄉民辣麻辣鴨血」、「三級總統辣麻辣鴨血」，號稱全宇宙最辣，絕對讓吃辣一族辣到滿意，2種口味首波限量各1萬2000包，每包特價169元。

不止是湯底，全聯在去年的年度泡麵排行前10名中，「農心辛拉麵」也衝上第3名，整年賣了將近300萬包；「營多印尼辣味炒麵」雖只名列第8，但也有將近150萬包年銷量；而去年底新推出的「味味一品麻辣臭豆腐碗麵」，泡麵裡吃的到真實臭豆腐，又臭又辣，深受網友青睞，討論度極高。另「新東陽辣味肉醬」也衝上罐頭類去年度前10名排行，賣了將近百萬罐，可見台灣人愛吃辣程度之高。

愛買量販看好天冷又下雨，助燃麻辣商機，近期引進團購人氣美食「和秋麻辣鴨血」、「和秋麻辣豆腐」，上市至今已熱銷2.5萬包，天氣驟降更吸引更多消費者開吃麻辣菜餚，相關系列商品上周銷量較上上周成長2成以上，本周亦持續熱賣。

愛買自有品牌與知名火鍋店「寧記」合作，新推出辣椒大王辣椒醬，採用新鮮朝天椒手工精製，訴求炒菜、炒麵或煮湯增添風味。