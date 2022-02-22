通緝犯彭偉明曾參與黑幫電影《艋舺》演出，他十多年來犯下台中輾屍案、開槍掃射當鋪、恐嚇林志玲師妹等多起重大社會案件；2019年他在新北市曾因投資糾紛，拘禁並毆打被害人脅迫還款，經新北地院判刑發監仍未到案執行，因而遭到發布通緝，彭嫌日前在台中落網，被解送入監服刑，昔日的惡霸囂張氣焰不再。曾經在《艋舺》劇照中出現在男主角阮經天身旁充滿氣勢的臨演，今令人嘆現實比電影演的情節更殘酷。

根據警方調查，37歲嫌犯彭偉明2019年在新北市三重區處理一起投資糾紛，竟動用私刑拘禁被害人強逼還款，涉嫌「傷害、妨害自由、恐嚇取財」等罪，歷經訴訟後，遭新北地院判決「有期徒刑1年2個月」確定並發監執行，彭嫌因未到案執行，在去(2021)年11月間遭新北地檢署發布通緝。

台中市警方日前獲得情資，透過台中市自建科技整合情資系統，進行大數據分析，掌握彭嫌位在北區住處後趁他外出吃宵夜時將他逮捕歸案。（台中市警局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市刑大偵五隊運用科技整合情資系統，進行大數據分析，掌握彭嫌位在台中市北區租屋處將其逮捕，解送歸案並執行入監服刑。據悉，彭嫌（彭偉明）10多年前曾在電影《艋舺》客串演出雙臂「刺龍刺虎」的黑道小混混，雖是臨演卻展現宛如猛虎出閘般的兄弟氣魄。但彭嫌如今遭警方逮捕上銬後，眼看就要入監服刑，昔日囂張氣焰當場「消風」成了跛貓。

彭偉明10多年來曾犯下多起震驚社會的刑事案件：2010年5月，彭偉明（當時26歲）在台中市文心路開車撞死黃姓婦人，警方到場處理時，同夥「張惟勛」率多名「幻風車隊」的黑衣人到場，不僅對警員咆哮，還演變成肢體衝突；張嫌甚至開車直闖封鎖區，輾過婦人右腿斷肢示威，殘忍行為連道上兄弟都看不下去，3天後兩人一改囂張態度，在眾目睽睽下從殯儀館入口一路跪爬到婦人靈前上香道歉，才算暫時化解風波。

2010年，彭男以及張男曾一改劣性，兩人在眾多媒體前以跪姿一路爬行至黃婦的靈前上香謝罪。（中時資料照）

2010年8月，彭偉明涉輾屍案審理期間又率眾討債，恐嚇欠下67萬元的鍾姓被害人，並嗆聲：「新聞裡台中輾屍那個就是我啦！」，脅迫對方好好把所欠債務償還，不然會找另一組來「處理」，並以噴漆、潑漆手段羞辱對方。

2011年初，彭偉明與同是幻風車隊成員的王姓嫌犯又另組暴力討債公司，與旗下小弟對欠債的張姓婦人跟蹤她接送小孩上下學，以其家人安危逼迫對方還錢，甚至還上門討債罵三字經，嗆聲：「報警移送法院也不怕，在妳住家公司站衛兵喔！」

彭偉明（中）於2010年無照撞死黃姓婦人，助陣友人還開車輾過屍體斷肢，彭男犯後還到處暴力討債，甚至會向被害人嗆聲「台中有個暴力案件是我弄的，還上過新聞」，態度相當囂張。（中時資料照）

同年3月，彭嫌不滿黃姓女友太晚回家，持槍脅迫黃女自己掌嘴，並拍下影片放上網路，女友不堪暴力要求分手，彭嫌逼迫她簽下45萬元分手費本票，之後並據此騷擾黃女母親及外婆恐嚇討債。

在輾屍案過後3天下跪道歉的彭偉明，2011年與死亡黃姓婦人家屬談和解時，曾恐嚇毆打黃婦胞弟，並脅迫其簽下和解書，黃婦胞弟忍痛到台中地方法院遞和解書，被法官看出神情與言詞有異樣，深入追查發現脅迫內情，6月間檢警合作瓦解彭嫌的討債集團，彭嫌被依恐嚇、傷害及妨害自由罪嫌送辦。

彭偉明其後多次進出監獄，2018年底因為唱歌與人發生口角衝突，事後相約談判不成引發鬥毆，彭男因落單被圍毆造成手腳重創。2020年3月間，彭偉明取得名模林志玲在凱渥時期師妹洪姓小模遺失的手機，掌握道洪女的私密性愛影片，要求洪女支付1,000萬、1,200萬或先付300萬，才能取回手機，警方在當年4月間將他拘提到案，10月羈押期滿獲釋。

2021年1月3日凌晨，彭偉明持槍到台中市南屯區「壹壹柒柒」當鋪尋仇，發現到當鋪訪友的蔡姓男子準備駕廂型車離開，52秒內朝當鋪連開62槍，將店面及廂型車打成蜂窩，蔡男抱頭躲在駕駛座下方，利用彭男換彈匣時逃跑，彭男事後向警方自首。台中地院法官認為彭男已有殺人的不確定故意，但符合自首要件，依殺人未遂等罪將他判刑5年10月。

電影《艋舺》劇照。（圖／取自電影《艋舺》劇照）

《艋舺》劇情簡介：蚊子（趙又廷飾）17歲那年搬到艋舺，因為一根雞腿踏入了黑道，認識了和尚（阮經天飾）、志龍（鳳小岳飾）、阿伯還有白猴四個好兄弟，五人結為「太子幫」。太子幫秉持「只識義氣，不問意義」的精神，憑藉志龍的父親Geta（馬如龍飾）的黑道地位在學校呼風喚雨。踏入黑道就意味著要經歷腥風血雨，然而和尚作為眾人的守護神總能幫他們化解危機。艋舺傳統的黑道秩序遭受著現代文明的威脅，外省幫灰狼（鈕承澤飾）要求和艋舺的老大們合作遭到拒絕。此時，和尚由於得知父輩們之間的事情對Geta心懷不滿，加之「瘋狗」文謙（王識賢飾）的慫恿而捲入一場陰謀。