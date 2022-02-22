不少民眾遇上困難，會在臉書上發問向網友尋求幫助，但近日有一名網友在臉書社團《爆系知識家》發文，代友人詢問，稱友人的15歲兒子無照撞癱一名21歲護理師，但友人與其妻子憂心會為此賠上所有財產，因此求問脫產方法。文章曝光後，旋即引起網友暴怒，痛批原PO的友人心態可惡，釀禍卻只想著卸責。

發文的網友代朋友詢問，稱友人的15歲的兒子自小就叛逆不受教，他們也因忙於工作，以懷柔、嚴厲的方式管教都無用，替兒子收拾過不少爛攤子，而友人近期接到警察局的致電，才得知兒子捅出大簍子。

原PO表示，友人的兒子日前騎走路人沒熄火的機車，但因不熟悉操作，不幸撞上一名21歲的護理師，該護理師傷勢嚴重，脊椎幾乎斷裂，經醫生診斷確定下身永久癱瘓，而友人料想此車禍的賠償金將會是天價，好奇發問網友是否知道「脫產」的方法，因為友人不想就此葬送退休金與房地產。

網友代替友人詢問脫產的方法，但理由是想逃避賠償兒子撞癱的受害者，引起輿論憤怒。（翻攝臉書）

文章發布在網路上，火速點燃網友怒火，許多網友群起論戰，痛批「把別人美好的人生撞到半身不遂，卻還只想著脫產？這種父母難怪有這種孩子，了然」、「連同監護人一起去關到死就好了，別人的命不是命嗎？還脫產勒！當家長的都沒擔當了，是能教出什麼好的下一代」、「脫產？兒子惹的禍不處理，受害人倒楣嗎？求求你朋友不要這麼不要臉」；也有網友表示，父子無法斷絕關係，外加其友人的兒子未成年，因此法定代理人難逃責任。