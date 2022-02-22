名間鄉三光國中管樂隊，蟬聯南投縣冠軍，將於3月初代表南投縣參加全國賽；南投縣音樂發展協會理事長簡千翔，率不老樂隊成員到三光國中，鼓勵學生爭取佳績，並且贊助經費以壯行色。

南投縣音樂發展協會10多位不老樂隊成員，22日號到三光國中演奏《感恩的心》；三光國中管樂團學生則演奏《王者之聲》表示敬意。

三光國中管樂隊成立迄今30多年，管樂器老舊不堪，不少樂器已高齡20年，無論樂器維修、保養及專業師資鐘點費都是學校頭痛的問題。

三光國中校長吳明順表示，三光國中位處偏遠，缺乏資源，學生家長多數務農或為勞工，屬經濟弱勢；在校方及家長會長奔走下，獲得南投縣音樂發展協會捐款挹注，希望可以達到拋磚引玉的效果。

簡千翔擁有英國雪菲爾大學教育博士學位， 也是南投愛心幼兒園負責人，長期關注縣內偏鄉教育及體育發展，他深信教育可以改變一個孩子甚至一個家庭，希望藉由音樂的相互切磋、經費的挹注，為孩子成長與發展盡一分心力，增進社會善念循環，達成共好的教育目標，更希望三光國中的孩子們在3月5日全國賽中榮獲佳績。