民眾黨台北市議員擬參選人黃瀞瑩和楊寶禎因為「大菊為重」，遭綠營從上到下砲轟。對此，楊寶楨22日表示，張雅琴主播昨天在節目上，把不知道哪裡來的歧視語言，塞到自己嘴裡，由衷感到傻眼。她說我留言「菊姐隱居這麼久，應該連一般大門都走不過去了」。還說自己和黃瀞瑩是「殘破的花瓶」，但自己何時留言過這樣的內容？

楊寶楨22日在臉書發文表示，自己所指，「大菊為重」的「重」是指重要性和地位，綠營卻要說成是重量和體重，到底是誰在歧視陳菊院長？

楊寶楨指出，綠營昨天總動員，凝聚各界力量砲轟我和學姐黃瀞瑩，硬要惡意解讀、扭曲事實，說我們講的「大菊為重」是在歧視陳菊院長的身材。明明就是他們戴上綠色眼鏡，看什麼都是歧視的。

她表示，各界的謾罵我們都扛了，但看到張雅琴主播昨天在節目上，把不知道哪裡來的歧視語言，塞到我嘴裡，由衷感到傻眼。她說我留言「菊姐隱居這麼久，應該連一般大門都走不過去了。」我何時留言過這樣的內容？一句「大菊為重」還可以超譯到這種程度？

楊寶楨難過地說，而且張主播還說自己和黃瀞瑩是「殘破的花瓶」、「老小姐」，讓她不解「女人何苦為難女人？」楊寶楨強調，我們從頭到尾都沒有要性別歧視和攻擊他人，綠營人士卻能這樣人身攻擊？如此雙標，張雅琴主播應該公開道歉！

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲22日表示，每天做事都不及了，行政院長竟然回應一個地方議員擬參選人的話，這太奇怪了，不合比例原則。