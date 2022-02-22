國民黨臉書粉專「Wetalk高雄」力挺高雄市議員李眉蓁，認為無須在意基進黨李雨蓁與陳子瑜的譏諷。（摘自國民黨臉書粉專Wetalk高雄／林瑞益高雄傳真）

國民黨高雄市議員李眉蓁日前發文聲援冬奧國手黃郁婷，卻被基進黨李雨蓁以黃郁婷「是滑冰選手、不是滑雪！」大酸特酸。接著該黨陳子瑜也出面，提出李眉蓁五大罪名。立場親藍的臉書粉專「Wetalk高雄」22日跳出來替李眉蓁平反，諷刺台灣基進「蒸魚之亂」令人倒胃口，沒必要因為一個簡單的錯誤就修理李眉蓁。

「Wetalk高雄」貼文指出，蒸魚之亂好強大，一個簡單的冰雪手誤也能把李眉蓁丟到文字大獄裡頭狂打亂鞭，一個錯字能給你搞出五大罪名，這種超級變態行為，比大明王朝東西南北廠加起來都還要變態。

對於李眉蓁說「體育歸體育，政治歸政治」、沒有人要為自己認同道歉，何錯之有？然而這番對其民進黨主子不敬的話刺傷了基進黨的眼，卻又無從反駁，於是抓到李眉蓁的一字之差就搞文字獄，還有沒有人性？還有沒有道德底線？這樣還想選議員？

該粉專的小編也讚賞李眉蓁的勇氣，在國民黨高雄市長補選時一腔熱血就衝了上去，後來被論文抄襲事件打得體無完膚，但仍然勇敢挺了下來。李眉蓁對此認錯，道歉，主動退回學位，然後再次進修，努力再把學位讀回來。

該粉專認為李眉蓁不但正向、陽光，且勇於面對錯誤，明知自己是綠營最大的標靶，動不動就會成為他們的目標、被他們一再接瘡疤，但李眉蓁依然克盡議員職責，對民進黨施政該批評就批評，該質詢就質詢。這種陽光個性、這份勇氣有幾人能夠？