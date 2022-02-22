永豐銀行積極推動數位轉型，結合科技、環保、社群三大元素，打造零接觸便利金融服務！永豐銀行22日表示，旗下LINE官方帳號即日起全新導入OMO（線下結合線上）模組工具，將客戶參與線下實體活動的過程導向無紙化，並運用數位科技即時掌握需求、優化互動體驗，也是繼2022年1月透過LINE搶先亮相虎年發財水後，再次以數位社群工具建構金融服務新風貌。

永豐銀行指出，永豐銀行LINE官方帳號自2019年7月上線，聚焦發展「快速綁定、簡易帳務查詢、點對點客戶服務」－「快、易、點」三大優勢，截至2021年底，LINE官方帳號好友數約達300萬，實名綁定人數則較2020年底大幅成長45％，使用頻率最高的前三大服務為信用卡即時消費通知、信用卡行動帳單通知及定存到期通知；同時，永豐也透過LINE社群發送限量虎年發財水、平均每6秒即送出一瓶，將節慶氛圍透過數位科技力傳遞至客戶指尖。

永豐銀行表示，旗下LINE官方帳號導入OMO模組，活動前客戶將收到提醒通知，抵達時掃描QR Code即完成報到手續；活動中可參加線上抽獎、匿名發問或填寫滿意度問卷等；活動後，透過LINE即時蒐集客戶提出的需求或意見後，進一步回饋金融商品或服務資訊；過程全面無紙化，同步響應永續節能。