有媒體報導，總統陳建仁去年底在總統蔡英文親自邀請下，已在去年底低調加入民進黨成為黨員，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮推測，這個消息可能是英系放出來的，且以陳建仁的級別，不是選總統，就是擔任院長，此時出現這樣的消息，可能是對黨內釋放一種訊號。

宅神朱學恒22日晚間邀請郭正亮一起連線進行網路直播時表示，陳建仁加入民進黨的消息，為何現在才放出來？郭正亮指出，接任防疫指揮官不需要入黨，如果陳時中去選舉，要有高人來帶，也不一定要有黨籍。

朱學恒說，「以前說可能是王必勝接任指揮官，但現在沒有他的局了」，他並問郭正亮，是哪個派系，基於何種理由放消息，動機又為何？郭正亮表示，「放這種消息，應該比較可能是英系」。朱學恒又問，英系需要自己放這消息？這樣放是英系會士氣大振。

郭正亮認為，這表示局面還沒結束，還有調整空間，「我認為不容易，以目前賴神民調不容易」。朱學恒指出，「陳建仁出來是要動賴神下一屆大位？」郭正浪回答，「他這級別不是選總統就是院長，目前蘇又不可能離開，就是一種動作」。

朱學恒則說，說是活棋，但不一定要放在棋盤上。郭正亮分析，活棋就表示隨時有可能動用，讓已經在位或認為自己很穩的也不要太得意，且政本來就是這樣，虛虛實實，不一定玩真的，我有備用在手，「你兜著點」。