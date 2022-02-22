俄羅斯若入侵烏克蘭，西方世界放話發動制裁，俄方似乎早有準備。俄國信評機構ACRA估計，去年12月俄國銀行進口價值50億美元的外幣紙鈔，多於前年同期的26.5億美元，被視為先發制人之舉，以應付制裁後暴增的需求。

俄國進口的外幣中美元向來占最大宗，一旦歐美祭出經濟制裁，恐導致本國貨幣盧布貶值或通膨飆升，俄人偏好拿美元當作避險工具。

儘管俄烏衝突的危機節節升高，但俄國銀行去年12月的外幣現鈔進口金額，遠遠不及2014年底時的180億美元。當年俄國併吞克里米亞招致國際制裁，俄國盧布為此急貶。

據熟悉內情人士向《路透》透露，拜登政府已備有制裁俄羅斯的初步方案，包括嚴禁美國金融機構經手與俄國大型銀行有關的交易，當然制裁措施惟有在俄國確實侵烏後才會實施。

為了遂行國際支付業務，美國銀行與被鎖定的俄羅斯銀行之間，存在「代理」（correspondent）銀行關係，而代理銀行關係正是全球金流的基礎，華府想藉由切斷這層關係達到打擊俄國經濟的目的。

內情人士還說，針對俄國特定個人及企業，美國打算使出最有力的制裁工具，即把他們列入「特別指定國民」（SDN）名單。此舉等同將被制裁對象踢出美國金融體系，不得與美國人交易，同時凍結其在美國的資產。

據《路透》報導，俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）、VTB、 VEB及天然氣工業銀行（Gazprombank），可能被美方鎖定為美元制裁目標。

對於外傳俄國去年底大舉進口外幣來應付制裁，俄國央行不置可否。不過俄國的銀行一向有進口外幣現鈔的習慣，以滿足客戶在海外旅遊或遇上意外狀況時，對美元或歐元的需求。

此外俄國央行數據顯示，俄國銀行的海外資產及負債，各為1000億美元、700億美元，其中5成以美元計價，但在俄國有意去美元化之下，占比明顯下降，低於2002年的80％和2014年初的70％。