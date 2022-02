由兩名20出頭設計師Hillary 與 Lily 所創立的設計師品牌My Story and I,品牌調性富含西方古典文藝復興氣息;品牌首次登上倫敦時裝周指定線上型錄,與英國合作夥伴打造全新時尚大片,並發布以源自俄羅斯古典芭蕾舞劇「火鳥」的「Chapter II: 火喙」系列包款。

My Story and I包款結合東西方美學和傳統刺繡工藝,展現古典文藝復興美感。(My Story and I提供)

My Story and I創辦人分別為執行總監戴家蓁(Lily)、創意總監萬瑄(Hillary),他們於倫敦藝術大學時相識,在學期間分別於DIOR、Maison Margiela前女裝設計師Marios Schwab旗下、英國時尚未來孵化器、倫敦時裝周與倫敦國際時裝展等設計師品牌與設計新創實習,畢業後則在中國時尚相關產業工作,於2020攜手創立輕奢時尚設計品牌 My Story and I。

My Story and I包款結合東西方美學和傳統刺繡工藝,展現古典文藝復興美感。(My Story and I提供)

品牌每只包款搭配童話、經典文學、音樂、繪畫等作為靈感來源,結合東西方美學和傳統刺繡工藝展現 「可穿戴藝術品 Wearable Art」概念,如2021首度發表系列「Chapter I:夢夜手札 A Midsummer’s Night Dream」,啟發於英國著名文學家威廉·莎氏比亞的戲劇─仲夏夜之夢,近期發布的「Chapter II: 火喙」,則取材自俄羅斯古典芭蕾舞劇「火鳥」,故事描述路人迷失在濃霧森林中的過路者,並被魔咒化為封印在「魔法花園 」裡,故事最終,以火鳥華麗的火焰之舞與魔法融解解救眾人。

如同一年多來被疫情限制的人們,在內心感嘆著曾經的平淡日常,卻不曾放棄為夢想高歌的機會。每一次的谷底反彈,都是邁向下一階段前進的動力。喚醒心中那隻沉睡的火鳥,帶著力量與夢想,無所畏懼的展翅面對未來。