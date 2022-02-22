尋求UBA大專籃球聯賽公開女一級3連霸的世新大學，22日面對佛光大學遭遇苦戰，直到第4節才由超前比數，經過延長賽才以60比56獲勝，驚險保住複賽4連勝、本季跨階段15連勝及跨季38連勝。

世新大學教頭何正峰表示，球隊複賽前打友誼賽都還正常，但複賽階段雖然保持不敗，但整體狀態不在最佳，尤其對佛光這場得分還是本季新低，不過球員拚勁十足，還是要給予肯定，特別是此役貢獻14分、30籃板的外籍生伊思尤瑪，加入球隊3年來只請過一次假，前兩季因為有林蝶、潔丹妮兒在而苦無機會，本季終於成為主力，場上總到處飛奔衝搶每一球。

伊絲尤瑪賽後笑說，不知道自己抓下了30籃板，她認為對佛光這場不是最好表現，但大家不放棄，她也全力以赴、相信隊友，全隊一起好好合作就能邁向勝利。

佛光大學隊長王竫婷本戰攻下14分、9籃板，UBA生涯6季累積達1284分，超越文化大學徐玉蓮的1278分，成為UBA於102學年度後，公開一級累計得分的新任紀錄保持人。