薩克斯風班在學學員組成「曾柚豆」樂團，至鹽水社區演出。(林聖傑提供／劉秀芬台南傳真)

各社區大學春季班即將開課，許多熱門課程早已秒殺，台南市曾文社區大學薩克斯風班也很搶手，幾乎快額滿了。薩克斯風班自2013年秋季班開課以來，8年累積將近500學習人次，陸續培育了數十位街頭藝人，學員還成立多個樂團四處表演，自娛也娛人。

曾文社區大學表示，社大自成立以來開辦多元音樂課程，包括二胡、吉他、烏克麗麗、木箱鼓、爵士鍵盤等，其中薩克斯風有初階、進階、表演班等不同程度的課程，學校輔導薩克斯風班在學學員組成「曾柚豆」樂團，接受社區、團體邀約，進行公益演出。

薩克斯風班老師林聖傑說，薩克斯風是一項容易入門的管樂器，來上課的學員很多元，有80多歲的阿公，也有10多歲國中生，有的人從未接觸過薩克斯風樂器，社區大學不像專業音樂科系、音樂補習班那麼嚴格，主要希望學員享受音樂，享受學習與進步的樂趣。

林聖傑說，有些學員早已擁有樂器，但可經由基礎班有系統的學習正確的觀念以及基本功，社團也多次帶著學員去考街頭藝人證照，目前進階班8成以上學員已經通過台南市的街頭藝人甄試。

學校也成立「曾柚豆」樂團，給予學員表演的舞台，除了參加成果展，受邀到鄰里表演，更與學校其他木箱鼓班等一起合作演出，讓學長姊帶學弟妹一起表演，彼此交流與相互切磋，在觀眾前表演，也是進步的動力。還有學員說，先生去上課後就上癮了，每天在家練習，不再出去參加酒攤。

資深學員們也紛紛自組樂團，有快樂家族、幸福天團、春風樂團等多個團體，有10多人團體，也有夫妻2人樂團，其中快樂家族已進行上百場公益演出，高速公路休息站、將軍漁港、各藝文活動皆可見他們的身影，享受演奏，也享受觀眾的掌聲。

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