有鑑於現今總體環境與地緣政治變化劇烈，投信投顧公會為了解國人當前對共同基金的投資態度、勞退新制自選平台的參與意願、以及ESG對民眾投資決策的影響，去年12月份收集1220份有關共同基金投資的問卷調查結果，並得出以下幾點重大結論：

一、網路、行動裝置下單是未來基金銷售第一決勝點，首先，除了儲蓄與股票之外，民眾的投資理財工具以ETF與共同基金為主，且對於這兩種商品的信任程度都超過7分(滿分10分)以上，取得共同基金的相關資訊來源主要仍是傳統銀行的理財專員，但隨著社群媒體的重要性日漸提升，民眾主要藉由網站/論壇、專家名人(如理財專家、網路名人、知名部落客等)來瞭解ETF。而且50歲以下的投資人，投資媒介的主要工具以電腦網頁和行動裝置下單為主，說明未來財富管理的場景運用仍是第一個決勝點。

二、未來基金投資模式：1次多檔的資產配置→客製化解決方案其次，民眾投資共同基金的主要方式，大多以不擇時的定期定額多次1檔模式為主，而選擇共同基金的標準主要是參考公司信賴度、過往績效與優惠活動來決定，但是進一步釐清民眾對於AI機器人智能投資的看法，亦可發現民眾真正期待的投資模式是1次多檔的資產配置，甚至未來若結合智能化到再平衡(rebalance)調整機制能有多次多檔模式，亦即運用人工智慧(AI)，就能從原本財富管理的金融商品升級為解決方案，從標準化服務變成客製化服務，即是進入2.0財富管理AI FinTech的時代。第三個重要發現係有71%的受訪者會考慮投資以環境、社會及公司治理（ESG）為主題的共同基金。根據統計，截至去年第三季底，台灣ESG相關之基金資產規模已將近1500億元台幣，說明結合ESG主題概念的ETF或共同基金已獲國內投資人青睞。

三、6成民眾已開始準備退休金，惟投資工具偏向保守，最後調查有關退休規畫與勞退新制，受訪民眾認為應該開始準備退休金的年齡中位數為40，平均數為38，說明國人開始進行退休準備有明顯年輕化的趨勢，同時有6成的民眾已開始準備退休金，主要還是透過儲蓄(75％)、股票(69％)和個人保險(61％)進行規劃，共同基金與ETF只各佔1/3，其中年紀越小越偏好ETF，年紀越大則偏好共同基金，且以固定收益型基金為主，說明年紀越大越保守，選擇的退休投資工具越侷限，產生的複利效果也越弱。

四、青壯族群明顯低估退休金需求，建議應盡早進行退休理財規劃，至於每個月的理想退休生活開銷最多民眾認為介於30001~50000元，換算起來退休所得替代率，至少要達到主計處公布2020年全體受雇員工每月總薪資平均5.4萬的6成以上，但驚訝的是本次調查20~29歲族群認為理想退休生活開銷是介於10001~30000元的比例高達近五成，此區間不足於應付未來的實際開銷，明顯低估了退休金準備，這也表現在20~29歲族群有48％的受訪者、30~39歲族群有40％的受訪者表示沒信心達到理想退休生活，其主要原因是擔心收入不穩定、目前資金不足，無法儲蓄以及擔心未來醫療的龐大支出。

五、高達70%受訪民眾願意參加勞退自選投資平台，主要原因是可以依照自己狀況選擇投資工具本次調查也發現，有高達70％受訪民眾願意參加勞退自選投資平台，與前年(2020年，72％)的結果很相似。本次調查中，民眾願意參加勞退自選投資平台的主要原因：有72%認為是可以依照自己狀況選擇投資工具，且46％相信長期下來也會有更好的績效，而30%不願意參加的主要原因除了有56%擔心賠錢之外，30%是不知如何選擇標的與30％是不具備相關金融知識與投資經驗，其實這樣的結果也突顯本次調查中，民眾願意進行智能投資的主要三大原因，包括：機器人24小時主動監控市場風險與績效變化，投資免傷神，以及當市場震盪使資產配置比例失衡時，自動啟動再平衡調整機制，維持最適投資組合和量身打造個人化資產配置組合，省去選股煩惱。