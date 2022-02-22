俄烏情勢惡化衝擊國際金融市場，國際油價出現驚驚漲，投資人擔心俄羅斯原油出口可能中斷，刺激倫敦布蘭特原油期貨22日勁揚3.5%升抵99.5美元，創7年來新高。

興業銀行策略師Kit Juckes指出，在西方國家對俄羅斯的制裁出爐前，國際原油市場會持續走高，天然氣價格也可能蠢蠢欲動。

布蘭特原油期貨在倫敦午盤勁揚3.5%，每桶報98.77美元，先前一度升抵99.5美元；西德州中級原油期貨也跳升近5%，每桶報96美元，均為2014年9月以來首見。

寶盛集團（Julius Baer）分析師Norbert Rücker表示，地緣政治緊張支撐油價走高，近期內就會看到三位數。Religare Broking大宗商品和貨幣研究副總裁Sugandha Sachdeva也認為，地緣政治風險加劇使原油期貨重啟漲勢，紐約原油期貨短期內可望上探105美元。

俄羅斯總統普丁21日宣布承認烏克蘭東部2個分離主義份子控制的領土為獨立實體之後，美國與歐盟都強烈譴責並宣稱將制裁俄國，加深區域安全危機。