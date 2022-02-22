連日來雨下個不停，中央氣象局表示，這一波濕冷的天氣，不僅迎風面的北部、東半部有感，就連平常冬季很少下雨的中南部也是陰雨不斷。根據氣象局統計，從2022年1月1日起至2月21日，全台降雨天數最多的縣市，竟然只有放晴過一天。

2022全台降雨一覽表。(圖/氣象局)

氣象局在粉專《報天氣》PO出一張圖指出，基隆從今年開始到現在，只有1天(1/14)完全沒有雨；宜蘭只有五天；台北、新屋和蘇澳也只有六天，這五地位居2022全台降雨天數前五名，氣象局甚至指出，可能不用等到梅雨季，就已經要天天都開除濕機了。

根據氣象局降雨一覽表，2022全台降雨最少的五個縣市依序為：高雄、台南、金門、嘉義、澎湖，從1月起至2月21日的無雨日數為35、33、31、30、27天，至於過去被認為天氣最好的台中則排名第六，無雨日數也有26天。

氣象局也透露好消息表示，全台陰霾、濕冷的日子，明天(周三)再維持一天，周四開始水氣逐漸減少，中南部將率先轉晴，北部地區到了周五也雨過天青。展望二二八連假，甚至連東半部也將轉為多雲、偶爾下雨的天氣，還說希望有為烏雲罩頂的大家帶來一點曙光，「太陽就要回來上班了！」

網友則紛紛回應「致敬基隆、宜蘭人」、「這雨已經讓人眼神屎」、「佩服基隆人」、「宜蘭下到懷疑人生」、「宜蘭真的下到快發霉了」、「已經厭惡雨神同行了啦」、「再下下去我本人都要長香菇了」、「何時可以讓我曬棉被」。