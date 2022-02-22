詹姆斯二世「布朗尼」（Bronny James）能夠準備好接班父親的皇位？湖人球星詹姆斯（LeBron James）在明星賽期間強調，他生涯的最後一季將會「不記一切」和兒子同隊打球，並且錢不是問題，暗示自己拿底薪也沒關係。也就是未來在選秀會挑中布朗尼的球隊，將可以獲得詹姆斯主動加盟。

《福斯體育》專欄分析，詹姆斯提出「買兒子送爸爸」的方案非常具有吸引力。如果布朗尼一切順利，最快在NBA的2024-25球季登台，詹姆斯的告別之旅預期可以帶來巨大經濟利益，這一切只要花費區區1個選秀籤就行了。看起來很值得，即使布朗尼並不是很強的球員。「布朗尼不用擠進前60強新秀，他只要有接近前100強的戰力，他選秀落榜的機率就等於零。」

美媒《The Athletic》總結為一句話：「NBA所有球隊同時得到一個訊息，想要詹姆斯，選秀就選布朗尼。」基於詹姆斯的影響力，要讓布朗尼被選上太容易了。身為詹姆斯的兒子，17歲的布朗尼已經非常有名，他的IG目前累積610萬追隨者，比很多NBA球員還多。

球評布洛沙（Chris Broussard）指出，如果布朗尼不想被各隊視為「你是靠老爸才能進NBA」，那他或許不該急著參加選秀，而是進入大學籃球多加磨練，詹姆斯也不該為了自己「父子同場」的夢想而急著把布朗尼拉進NBA。但是不管他們下一步怎麼做，布朗尼肯定會持續獲得外界關注。