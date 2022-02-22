這幾日受到寒流影響，全台超過600多人因天冷不適送醫，各地均傳出猝死案件。對此，知識型YouTuber「77老大」分享，若感到心律不整、胸悶、胸痛，或快要暈倒時，可以按壓「內關穴加極泉穴」，或是「水溝穴」，或許可以救自己一命。

擁有中醫師執照的知識型YouTuber「77老大」昨（21日）在臉書發文表示，由於最近天氣非常冷，導致心肌梗塞發生的機率增加，令他十分擔憂，他直言「明天和意外我們永遠不知道哪一個會先來」，建議大家若感到心臟不適，出現心律不整、胸悶、胸痛等症狀時，可以按壓3個護身保命的穴道，「它也許能救你一命」。

77老大指出，不管是急性或是慢性的問題，若有心肌梗塞、高血壓、心律不整、胸悶、胸痛等情況，都可以按壓「內關穴加極泉穴」，幫助暢通心氣。內關穴位在手腕腕橫紋下方兩寸正中央；極泉穴則是在腋窩，也就是胳肢窩的位置。

YouTuber「77老大」分享保命3穴位。（圖／截取自YouTube77老大）

YouTuber「77老大」分享保命3穴位。（圖／截取自YouTube77老大）

另外一個穴道則是位在人中正中央的「水溝穴」，77老大分享，無論是心臟問題、中暑、貧血，或是感覺到自己快要昏倒時，都可以用點力道、有節奏的去按壓這個位置，每分鐘大約20下，可以幫助醒腦、開竅，「是幫昏厥病人急救時非常重要的穴道」。

77老大強調，典型的心肌梗塞在發生前幾天到幾十分鐘前，可能會出現左側胸悶、胸痛，且痛感可能會擴散至左臂、頸部和背部、呼吸變得更急更喘、容易頭暈、冒冷汗、噁心、想吐等，提醒大家若身體出現任何不適，都不應該忽略，並盡快就醫治療，才可避免憾事發生。