伊朗、美國與其他大國預計於未來一兩天達成共識重啟伊朗核協議，儘管雙方談判人員仍就德黑蘭當局提出的要求討價還價，特別是解除制裁的範圍。一旦重新訂約，伊朗原油將重返國際油市，而這對油價是利空因素。

參與談判的官員表示，新的核協議可能於未來幾天在奧地利首都維也納敲定。美國總統拜登將恢復該協議視為外交政策重要目標。白官認為，以協議約束伊朗核計畫發展是實現中東和平穩定的關鍵，而中東穩定有利於美國專心應對中國與俄羅斯。

美國前朝川普政府於2018年5月單方面退出伊朗核協議，並重新對伊朗實施全面制裁，導致後者國際貿易陷入停擺。

美國官員表示，新協議條款與2015年版本大致相同，但令人擔心的是，自美國退出核協議後，伊朗在核子方面的研究取得極大進展，該國獲得足夠核燃料製造核彈的時間由一年縮短至半年。

該協議最終仍需經過各國領袖簽署，包括美國、英國、法國、德國、俄羅斯、中國與伊朗。