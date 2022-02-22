中國駐印尼大使館微信公眾號消息，2月22日下午，中國新任駐印尼共和國特命全權大使陸慷抵達印尼履新，在機場發表書面講話。他表示，印尼是重要的東協國家和開發中大國，在國際和地區事務中影響力日益提升。「中國已開啟全面建設社會主義現代化國家的新征程，印尼也正在為實現『2045願景』努力奮鬥。我願同印尼社會各界加強接觸，賡續友誼，促進合作，攜手推進中印尼全方位友好關係發展，造福兩國和兩國人民。」

陸慷是第十三任中國駐印尼大使，也是他首次出任全權大使。2月22日18時37分，中國駐印尼大使館網站刊發陸慷大使致辭。他在致辭中說道，中國和印尼是「輕同挑、重同提」的好鄰居、好朋友、好夥伴。2013年建立全面戰略夥伴關係以來，在兩國元首的戰略引領下，中印尼關係持續健康穩定發展，兩國政治互信不斷增強，高層往來頻繁密切，各領域合作成果豐碩，雙方關係步入更加活躍、更富成效的新階段。

陸慷表示，「我和使館的同事們願同印尼各界朋友一道，落實好兩國元首共識，深化發展戰略對接，推進各領域務實合作，擴大人文交流，積極推動中印尼命運共同體建設。中國駐印尼使館也將一如既往地為在印尼中國公民做好服務。」

陸慷，1968年生，資深中國外交官，出使印尼前任中國外交部北美大洋洲司司長。

陸慷有豐富的外交履歷，官方資料顯示，陸慷從外交學院畢業進入外交部工作後，曾先後在外交部國際司、軍控司、新聞司、美大司四個業務司局工作，還曾擔任中國常駐聯合國代表團隨員、三祕，駐愛爾蘭使館首席館員、參贊，駐美使館公使、副館長等職。最被外界關注的，還是他於2015年至2019年7月18日期間，擔任中國外交部新聞司司長兼發言人一職。

擔任外交部發言人4年多時間，陸慷一直以穩健的風格著稱，留下了一系列「金句」，他還曾先後接受了美國國家廣播公司（NBC）和日本放送協會（NHK）專訪。

2019年7月22日，外交部官網更新顯示陸慷已出任外交部北美大洋洲司司長。美大司職責內的主管區域除了有位於北美洲的美國、加拿大等國外，也包括大洋洲的澳洲、紐西蘭以及諸多太平洋島國。

此次出使印尼是陸慷首次擔任大使一職，但陸慷對東南亞並不陌生。2000年6月至2001年11月期間，他曾在新加坡國立大學學習。同樣，作為東南亞同時也是東協的重要國家，印尼一直是中國周邊外交的重點，近年來雙邊關係整體保持快速穩健發展。新冠肺炎疫情暴發以來，兩國元首先後五次通電話。

根據官方資料顯示，中印尼兩國現建有高級別對話合作機制以及政府間雙邊合作聯委會（外長牽頭）、經貿技術聯委會（商務部長牽頭）、防務與安全磋商（副總長級）以及航太、農業、科技、國防工業等領域副部級合作機制。中國也連續十年成為印尼最大貿易夥伴。

值得注意的是，印尼還是2022年廿國集團（G20）的輪值主席國，G20國家領導人峰會將於今年稍晚在印尼舉行，屆時印尼勢必成為國際關注的焦點。