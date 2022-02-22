珍馬克切夫斯基（Jane Marczewski）以藝名「夜鳥」（Nightbirde）在知名節目《美國達人秀》走紅，但半年前因罹癌宣布退出比賽，癌細胞更擴散近全身，近日傳出她仍不敵病魔，已在2月19日過世，享年31歲。

珍馬克切夫斯基去年6月參與《美國達人秀》的試鏡，憑自創曲《It’s Okay》感動評審們，好表現讓最嚴格的評審西蒙考威爾（Simon Cowell）也忍不住按鈴，直接把她送進決賽，但當時珍就吐露自己罹患乳腺癌，癌細胞還擴散到肝臟、肺部和脊椎，而進入比賽不久，她便因為健康問題退出比賽。

珍馬克切夫斯基是在2017年被診斷出乳腺癌，一開始病情算緩合，到了2019年復發時，曾被醫生告知只有2%的存活率，僅剩三個月到半年的生命，但她仍樂觀抗癌，努力戰勝病魔，沒想到，2021年再度復發，但這次未能挺過來，最終在2022年2月19日離世。