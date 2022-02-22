中央疫情指揮中心最快3月中開放商務客入境，經濟部長王美花22日表示，商務客只要出具證明或收到邀請，就可至外館申請簽證來台；經濟泡泡模式也會持續進行，當商務客有必要性、急迫性、不可替代性等情況時，可向經濟部申請。會在活絡經濟、維持良好的防疫狀況下，穩健開放邊境，「一步步來」。

中央流行疫情指揮中心研擬邊境鬆綁方案，包括入境檢疫天數從14天縮短至10天、放寬商務人士入境條件並比照縮短檢疫等，新制最快3月中實施，確切方案這二天就會公布，至於居家隔離是否縮短還在討論。

商務入境將採經濟泡泡與商務境管鬆綁雙軌並進，王美花表示，指揮官提到檢疫期從14天縮短到10天，針對商務客部分，原則上只要有證明、邀請等，就可到外館申請簽證來台。

王美花指出，另一方面，專案泡泡模式也會持續，當商務客有必要性、急迫性、不可替代性等情況時，可向經濟部申請。整體而言，會在如何促進、活絡經濟，同時維持國內良好的防疫狀況情況下，穩健開放邊境，跨部會持續討論，「一步步來」。

經濟泡泡模式即不需居家檢疫，但出發前七日要加強自主健康管理，出發前三天需持有陰性證明，入境後要進行自費篩檢，專機接送往返、防疫專車接送為原則，申請廠商及中央目的事業主管機關專人需全程陪同。