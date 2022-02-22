林慧萍、陳美鳳、洪榮宏、李翊君、黃妃、龍千玉、張秀卿等人將分別在4月30日、5月1日於高雄流行音樂中心舉辦「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會22日出席記者會，心情期待；王彩樺18歲時在秀場演出，時常穿著性感比基尼，大秀好身材，昨自爆在某次謝幕時，竟發生被資深前輩大哥吃豆腐，從背後偷親，讓她委屈不敢言，只能回家崩潰大哭。

被問及該前輩的身份？王彩樺直言完全不能說，僅透露對方目前還活著。王彩樺當年也曾被樂隊老師追求，無奈說當時婉拒出去喝咖啡後，卻在演出時被對方刁難，「他們樂隊就會故意把Key升高，讓我們唱不上去。」

王彩樺身穿低胸洋裝，憶起過往在秀場眾人都是穿著火辣比基尼登台，這次將與前輩陳美鳳、林慧萍、龍千玉等人同台亮相，王彩樺謙虛說不敢贏過陳美鳳，因為陳的身材保持非常窈窕，屆時的服裝一定是最厲害、性感，「我能排在第3名就不錯了」，更幽默形容好友張秀卿向來不是會穿著太露，「秀卿我就沒有放在眼裡，我都放在心裡。」

蔡小虎（右起）、王彩樺、邵大倫昨出席演唱會記者會，互動逗趣。（陳俊吉攝）

蔡小虎自虧以前竟然敢說豬哥亮唱歌不好聽，「我就很驚恐，但他人很好，都不會變臉。」也分享在秀場後台，大家都玩在一起，當時年紀還小的謝金燕，都常跟著媽媽在後台待著，每次一看到蔡小虎都熱情喊叔叔，蔡小虎感性說謝金燕至今都叫他叔叔，「叔叔聽起來有點老，卻又覺得溫暖。」

「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會門票將在27日中午12點在ibon售票系統開賣。