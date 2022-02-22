大陸女星Angelababy（楊穎）和黃曉明上(1)月27日宣布離婚，「和平分手」正式結束6年婚姻，5歲兒子「小海綿」則由兩人共同扶養；而在離婚之後，雙方的一舉一動都引發注目，Angelababy恢復單身後勢頭愈來愈猛，人氣甚至高過了前夫黃曉明，不少劇集、綜藝節目工作找上門，大拍偶像劇與不同小鮮肉談情說愛，被封為大陸「愛情劇女王」。最近Angelababy更解封曬出性感照，罕見的低胸酥炸北半球迷倒眾生。

Angelababy近日替時尚雜誌拍攝一系列封面照，罕見解放火辣身材，讓網友們看了大飽眼福。擁有精緻臉蛋的Angelababy鮮少展露身材，只見她穿起鮮紅色低胸短裙禮服，罕見露出渾圓北半球酥胸，展現深邃美麗事業線，一雙纖細逆天美腿一覽無遺；畫面中她對著鏡頭擺出自信微笑，性感尺度破表讓人看得目不轉睛。

Angelababy罕見解放火辣身材。（圖／取自微博）

另外一組照片中，Angelababy身穿藍色風衣外套，搭配黑色絨毛短褲及長靴，露出雙腿白皙「絕對領域」相當吸睛，多張辣照釋出後，也讓粉絲們紛紛群起暴動，不少網友更直呼她是「超穎趕冪」，認為離婚後的她，氣勢與趙麗穎、楊冪不相上下，若持續精進個人演技，未來有望成為大陸頂級女星。

Angelababy罕見解放火辣身材。（圖／取自微博）

Angelababy從15歲就以模特兒之姿踏入演藝圈，洋娃娃般美貌出道至今幾乎零變化，當年和男星黃曉明結婚，更被視為真人版童話故事結局，離婚後則表示將來彼此都還是家人。她在本月15日出席電視台元宵晚會，一頭浪漫長捲髮披肩，身上穿了一套簡約典雅的金色禮服，斜肩設計露出她美麗的鎖骨和肩頸線條，美得像是仙女下凡；不過演唱過程有「嘴不對音」的情形被抓包，粉絲仍寬容緩頰：「漂漂亮亮露面就好」。