數位金融科技平台Amber Group 22日宣布完成2億美金B＋輪融資，估值達到30億美金。Amber Group 該輪融資由淡馬錫領投，Sequoia China Pantera Capital Tiger Global Management Tru Arrow Partners 和Coinbase Ventures等股東繼續跟投。這是Amber Group 繼2021年完成1億美金B輪融資之後，再創新高的一輪戰略融資，其當前融資總額高達3億2800萬美元。

對於順利完成融資，Amber Group全球首席執行官Michael Wu表示，「隨著數位資產概念在全球經濟中嶄露頭角，它改變人們對於所有權和價值的傳統看法，重新定義一個全新的金融生態系統。Amber Group不只希望推動數位資產成為全球主流資產，更希望能夠以數位資產賦能每一個人打造更好的數位未來世界。

Amber Group成立於2017年，總部位於新加坡，業務遍及全球，在全球12座城市設有辦公室，在服務大型機構與個人用戶等方面擁有豐富經驗，同時，Amber Group旗下涵蓋面向個人用戶的一站式數位資產平台WhaleFin，數位元宇宙基礎設施業務OpenVerse以及各類創新產品與服務。近年來，Amber Group在全球發展迅速，累計交易額已突破1萬億美元，資產管理規模突破50億美元。

此外，Amber Group透過戰略性收購，在全球不斷開闢新的市場。目前已在澳洲、英國、日本和瑞士等地取得執照，同時於近日也收購了日本加密資產交易平臺DeCurret。