羅大佑推出新黑膠專輯《安可曲》，22日舉辦記者會。他表示新歌實體發行僅有黑膠形式，還邀來金馬影帝張震擔任新歌微電影《永生號》的男主角，新作一共粗估花費上千萬元，他坦言這回是在業界最賠錢的一次，但十分滿意成品，直喊：「最不後悔的。」隨後也自虧「看能不能回來6位數。」

羅大佑近來在微電影中軋一角，昨直誇張震演得非常好，敬請期待。羅大佑從小熱愛音樂，至今涉略許多不同曲風，他9歲的女兒同樣喜歡音樂、舞蹈，透露女兒目前有學彈鋼琴、跳舞，但沒想過是否要讓女兒出道，他笑說女兒現在年紀還小，好好享受練鋼琴及開心舞蹈等時光，「她都喜歡動一動、唱一唱，還這麼小。」

他在台上，預告目前正在忙籌備音樂劇，還當場邀請主持人黃子佼來演出，豈料黃子佼瞬間婉拒，黃幽默說雖然自己跨界很多，但沒嘗試過音樂劇，壓力太大，回家後要馬上封鎖羅大佑的社群媒體，讓羅大佑無奈說：「真的不給我面子。」黃子佼笑喊：「我們2個中年人不要在台上吵架了。」

羅大佑日前與彭佳慧在高雄舉辦音樂會，聽到當年替陳淑樺創作金曲〈滾滾紅塵〉，回憶滿滿，但陳淑樺在歌壇消失23年，皆未曾公開露面，被問及2人有聯絡？羅大佑坦承早已失聯18年之久，也曾想要找陳淑樺，但都沒有消息，「我還是算是最後跟她聯絡比較多的人，本來很擔心她的健康狀況，還有幫忙介紹醫生」，並認為陳淑樺應該都待在台灣，「她是一個根性很重的人，看她媽媽跟她的感情就知道，不會遠離自己住的地方，跑到別處去。」