華南雲雨區影響，各地濕冷，中央氣象局表示，今(22日)晚至明(23日)白天水氣會再增多，降雨更明顯。明天又有一小波冷空氣南下，強度為大陸冷氣團，受到降雨影響，體感溫度較低，台北市預估仍只有10度，感受偏冷。周四(24日)開始水氣逐漸減少，中南部率先轉晴，北部地區到了周五(25日)也將雨過天青，各地氣溫逐漸回升。

冷氣團接力北部再探10度 228連假天氣出爐｜2022.02.22

明天(23日)水氣仍多，中部以北及東北部地區降雨仍較持續，花東降雨較短暫，偶爾會有空檔出現，南部地區大多為多雲，只有局部地區有零星降雨，其中中部以北、東北部、東南部地區有局部大雨發生的機率，這段時間全台降雨機率仍高。

明晚之後水氣逐漸減少、降雨情形也減緩，中南部平地大致轉為多雲，迎風面的北部、東半部轉為局部短暫雨；溫度方面，東北風再增強，一小波冷空氣南下使溫度稍下降，預估中部以北及宜蘭溫度在13至15度之間，南部及花東為16至19度，由於降雨體感溫度較低，感受仍偏冷。

明天仍受華南雲雨區東移影響，若與溫度條件配合，北部3000公尺以上山區，其他地區3500公尺以上高山有降雪或下霰的機率。

22至23日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四(24日)開始，大範圍的降雨會轉為迎風面的北部、東半部降雨形式，中南部平地轉為多雲的天氣。周五(25日)清晨各地仍偏冷，不過白天大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升。

周六到下周二(26日至3月1日)北部高溫回到20以上，南部也回到26至28度，水氣會逐日縮減，局部短暫雨的區域從一開始的東半部、北部山區，縮減到只剩下東半部地區零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

3月2日至4日各地大多為多雲到晴的天氣，大台北及東半部地區有局部短暫雨。