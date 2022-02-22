茂林區族人這次終於有機會到現場賞燈，因此攜眷同行，一同感受節慶的氣氛。(高雄市原民會提供／林雅惠傳真)

為了讓山區族人能夠到市區參加燈會，高雄市政府原住民事務委員會在2月22日至24日，安排原鄉賞燈專車進入茂林、桃源和那瑪夏區，首班原鄉賞燈專車今天下午從茂林部落搭載20位族人出發到鳳山衛武營賞燈，參加「武營晚點名」，多納部落羅小姐說，以往都從電視看到燈會訊息，這次終於有機會到場賞燈，因此特地帶女兒同行，一同感受節慶的氣氛。

茂林區20位族人搭乘「原鄉賞燈專車」，經過1個多小時抵達衛武營，參加台灣燈會，高美館指派專人向族人介紹南島藝術燈區的作品故事，讓大家感受南島之眼、浮光獵影及族光再現等9件原住民作品的魅力。

高雄市長陳其邁表示，歡迎山區族人踴躍來賞燈，尤其南島藝術燈區就有高雄在地原住民藝術家的作品，市府賞燈專車讓族人能更便利欣賞到藝術之美。

原民會主委阿布斯說，為了排除原區族人路途遙遠、交通不便的問題，特別提供賞燈專車，前往部落接送，讓族人可以直達燈會現場。

茂林區公所特別感謝原民會這次和區公所合作，安排賞燈專車上山接駁，讓更多族人有機會看見原民藝術家的作品。族人們看到難得一見的燈會，紛紛拍照留下紀念，希望將美好記憶永存。

原民會表示，衛武營南島藝術燈區平日下午4到6點、假日下午2到6點，都有天籟音韻及南島舞姿等精彩展演，表演嘉賓包括高雄在地及各地的族人歌手，還有9件各具特色的原住民藝術創作，歡迎大家呼朋引伴來逛燈區，在南島草地舞台，被原住民的熱情及歌聲擁抱。