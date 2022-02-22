桃園市八德區有名57歲婦人在清晨時獨自步行外出購物，卻因為迷途忘記回家的路，前往派出所向警方求助，經員警關切詢問查證身分通知家屬，最後順利協助婦人返家。

八德警分局廣興派出所員警朱國瑋日前於清晨5時許，在所內擔服備勤勤務，聽見駐地外有人在喊叫便上前查看，朱員見到婦人精神恍惚、不知所措地站在門外，且其身上都是雨水，因當時清晨低溫擔心婦人受寒，員警隨即請婦人入所內休息，並提供熱茶及電暖爐暖身。

李姓婦人自述清晨從家裡外出要去買袋子，不料走著走著卻迷路也忘記如何返家，且自己行動不便、體力逐漸不支，剛好路過派出所，欲請警方協助代叫計程車返家。

不過在對話中，員警赫然發現婦人說詞反反覆覆、無法清楚表述，便進一步詢問婦人住家地址，但婦人只含糊地說出自己住在八德區建國路，詳細地點無法確認，其他年籍資料也無法完整表達。

警方利用M-police行動電腦查驗身份，確認李姓婦人是居住在八德區建國路133巷附近，仔細比對系統搜尋到李婦曾有通報失蹤人口協尋的紀錄，隨即聯繫家屬至派出所。

李婦姊姊接到警方通知便立即趕到派出所，表示妹妹精神狀況不佳，有時會發生走失迷途情況，未來會多加注意，也對警方熱心協助頻頻表達感謝之意。