被動元件產業前景再獲外資讚賞，繼摩根士丹利證券力挺國巨（2327），野村證券著眼MLCC領域乘上車用、5G與快速充電趨勢，商品化MLCC下行循環可望在第二季告段落，加上電感終端需求強勁，初評國巨、佳邦（6284），雙雙給予「買進」投資評等，推測合理股價各是650與80元。

野村證券指出，儘管商品化被動元件自2021年第三季以來，面臨訂單趨緩的壓力，加上消費性產品需求疲弱、零組件短缺與全球外部環境干擾等因素，所幸，訂單調整可望暫告段落，預期市況將從第二季下旬開始好轉，下半年或2023年迎來更健康的產業狀況。

至於車用與工業用領域，野村證券則判斷，高階與利基型被動元件市場供需狀平衡狀況依舊穩固。

野村證券科技產業分析師李佳伶認為，國巨過去四年透過併購、策略聯盟擴張產品組合，產品轉向高階與利基型市場，堪稱轉型有成的全球被動元件領導級大廠，其高階產品獲得電動車、快速充電、5G與雲端的需求帶動，持續處在供應緊缺狀態。

外資估算，國巨2021年每股純益46.09元，2022、2023年分別增加為48.45與54.23元，穩健成長。在大型研究機構中，以高盛證券賦予950元推測合理股價最高，凱基投顧、摩根士丹利證券分別給予780元、600元股價預期。

佳邦2019年時已將其電感業務切入到智慧機領域，野村證券看好，因電感產品的毛利率高於佳邦整體平均，將能成為佳邦營運成長主力業務；此外，佳邦在全球電感市場市占率僅1.7％，具有進一步擴張市占的條件，盛讚佳邦是全球電感市場中被埋沒的鑽石。

外資估算，佳邦近年獲利高速增長，2021年每股純益先大增45％，來到3.74元後，2022與2023年的年增率保持在近二成水準，每股純益上看4.45與5.28元。