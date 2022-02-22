美國路易斯安那州地方媒體KTBS的報導，隨著俄羅斯/烏克蘭危機的持續，巴克斯代爾空軍基地(Barksdale AFB)進入3級戰備，人員假期取消，必須在基地待命。巴克斯代爾基地是B-52戰略轟炸機的大本營，經常從此處千里奔襲到作戰區域。

KTBS電視台稱「從多個消息來源獲悉，巴克斯戴爾基地的警戒級別已提高到DEFCON 3」。DEFCON是防禦準備狀態(defense readiness condition)的縮寫，以數字與顏色分級，5級(藍色)是平時狀態，4級(綠色)為高於正常狀態，3級(黃色)隨時待命，空軍要在15分鐘內出動、2級(紅色)地面部隊6小時前往戰區、1級(白色)最高狀態，核戰爭在所不惜。

巴克斯代爾基地的前第2聯隊指揮官小喬治•P•科爾將軍(Gen. George P. Cole Jr.)認為，「這是很有可能的，已看到巴克斯代爾的安全巡邏增加，可能就意味著基地人員處於更高的警戒狀態。」

不過，在美國空軍巴克斯代爾基地的官網上並沒有戰備升級的消息，主要公告是通知基地同仁注意新冠肺炎的防治。可能相關的內容是2月17日提到「NC3系統完成升級」，也就是核戰爭、指揮與控制和通信系統(Nuclear Command, Control and Communication systems)的性能提升。