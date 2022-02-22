黃禮豐（右）在《宵禁》一改陽光形象飾演陰鬱高中生探索情慾。（GagaOOLala提供）

高山峰（中）與江常輝（左）在《輕鬆搖擺》扮演一對同志爸爸。（GagaOOLala提供）

全球最大同志影音平台GagaOOLala陸續上架3部令人矚目的台灣短片，深耕台灣市場之外也藉平台將台片推向國際。包括江常輝、高山峰雙帥首度搭檔共譜夫夫之愛；《我吃了那男孩一整年的早餐》黃禮豐一改陽光形象飾演陰鬱高中生探索情慾；入選台灣國際酷兒影展與香港同志影展的《癡癡的愛》。

去年金馬獎三項入圍的《該死的阿修羅》主演賴澔哲，繼演出橫掃全球影展的同志按摩電影短片《癡情馬殺雞》後，於《癡癡的愛》中再次挑戰同志角色。該片描寫一名寂寞的警察，在一次的執勤中，與一位情場老手奇情相遇，並如願產生人與人的連結。看似不同世界的2人，難擋男男的情慾催化，慢慢掉進難以掙脫的深淵。

曾入選台灣國際酷兒影展與香港同志影展，從今年1月上架以來，一直在每週觀看點擊榜前3名，征服了歐美與亞洲各地觀眾，更一舉站上星、馬、香港地區的週冠軍，成為平台一大黑馬。連男主角賴澔哲聽聞都不可思議驚呼：「沒想到這部作品備受關注跟歡迎，覺得與有榮焉！老實說當初拿到劇本我是一頭霧水，一直跟導演還有編劇來來回回校正很多角色設定和故事軸線，才有大家眼前的這個樣貌。再次感謝觀眾朋友們的喜愛，作品有這樣的成績我也是癡癡的笑。」

另外，在周興哲主演賀歲片《我吃了那男孩一整年的早餐》裡面飾演宋柏緯室友的鮮肉演員黃禮豐，在時代電影短片《宵禁》中飾演身處在民國68年戒嚴時期的高雄，夜晚流連在幽閉潮濕的男色河岸，圖獵慰藉卻身陷危險的男學生勇志。渴望逃脫環境枷鎖的靈魂帶點陰鬱，與《早餐》裡那個搞笑逗趣擔任室友開心果的運動校草形象大相逕庭，卻各有迷人之處。

精湛的演技與精緻秀氣的五官讓黃禮豐戲約不斷，曾接演《你的情歌》、《四月望雨》等大卡司戲劇，更曾以《揍他一頓 Beat Him Up》獲得2017年馬德里國際電影節外語短片單元最佳男主角獎。在《宵禁》裡，他不負眾望扛下作為短片主演需要帶領觀眾快速進入懸疑詭譎電影氛圍的重責大任。

壓軸的《輕鬆搖擺》網羅了曾入選柏林影展新銳導演的電影、劇場編導郭尚興執導，並由高山峰與江常輝擔綱主演，打造「男 」得一見的同志音樂喜劇。劇情講述國小生球球有一對同志爸爸，大家笑他有其父必有其子，認為球球一定也是同性戀。球球決心向全世界證明，他可是很「 MAN 」的直男，過程中意外啟動他對情慾的好奇，青澀勇敢邁向搖擺的青春期。

全片角色人設鮮明立體，婚後出櫃的大爸爸、陰柔搞笑的小爸爸及球球3個角色處境窘異，各自都烏雲罩頂。特意選用輕舞飛揚的爵士樂曲做為配樂，極大反差讓同婚夫夫育兒之路的艱辛，更顯置身事外。因演出植劇場《花甲男孩轉大人》鄭花慧癌症男友及網劇《是非》中同志老師一角走紅的江常輝，在片中大秀精湛薩克斯風吹奏，散發迷人的舞台魅力與個人風采。