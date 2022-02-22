民進黨選對會台南市徵詢小組召集人洪耀福及成員高志鵬、劉維鈞三人南下台南市進行徵詢作業；與會者共識，台南市長的徵召時程，應與高雄市、嘉義縣同步提名。
徵詢小組與市黨部執評委及市議會黨團舉行座談。經過近兩個小時的座談與溝通，與會者形成兩個共識。此兩個共識結論將由徵詢小組呈送選對會，做為提名依據。
民進黨指出，第一、大家一致肯定黃偉哲市長這幾年來的努力，得到台南市民高度認同，擁有超過8成的施政滿意度。
至於台南市長的徵召時程？與會者共識，應與高雄市、嘉義縣同步提名。
民進黨選對會台南市徵詢小組召集人洪耀福及成員高志鵬、劉維鈞三人南下台南市進行徵詢作業；與會者共識，台南市長的徵召時程，應與高雄市、嘉義縣同步提名。
徵詢小組與市黨部執評委及市議會黨團舉行座談。經過近兩個小時的座談與溝通，與會者形成兩個共識。此兩個共識結論將由徵詢小組呈送選對會，做為提名依據。
民進黨指出，第一、大家一致肯定黃偉哲市長這幾年來的努力，得到台南市民高度認同，擁有超過8成的施政滿意度。
至於台南市長的徵召時程？與會者共識，應與高雄市、嘉義縣同步提名。
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