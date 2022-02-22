台中市長盧秀燕最新民調出爐！根據媒體一份最新民調顯示，若藍綠白「三腳督」，盧秀燕將以48%支持度，輾壓可能代表民進黨參選的林佳龍的33%、可能代表民眾黨參選的蔡炳坤的4%；且無論民進黨是派出林佳龍，還是立法院副院長蔡其昌、立委何欣純參選，都被盧秀燕輾壓。藍綠對於這份民調則有各自不同看法。網友則表示，「何的民調也太低了!」

TVBS民調中心22日公布最新「2022台中市長可能人選民調」，藍營爭取連任的台中市長盧秀燕在「藍綠白」3人對決或藍綠對決民調，都領先對手15％以上，就任3年多的施政表現，市民對盧的滿意度達61％多數市民肯定，有助競選連任。台中市議會藍營予以肯定，綠營表示如以中二選區立委補選全黨動員，綠營勝算依然很大。

綠營如由蔡其昌代表參選，與盧秀燕、蔡炳坤競選台中市長，盧秀燕支持度52％，領先蔡其昌的25％近三成，蔡炳坤支持度4％。立委何欣純也有人建議可考慮參選台中市長，若與盧秀燕、蔡炳坤競逐，盧秀燕支持度為54％，領先何欣純的19％三成以上，也高於蔡炳坤的6％。

藍營市議員指出，媽媽市長盧秀燕這3年多來，施政讓人民有感，民調滿意度自然會高；以綠營最近走向觀察，最有可能出線的是立院副院長蔡其昌，但蔡其昌知名度於市區稍嫌不足，且缺乏個人魅力；相對走中間路線親民的盧秀燕，還是有相當大的差距，從民調就可看出端倪。

綠營市議員認為，新潮流經初步共識台中人選是「其昌」優先，從蔡其昌過年期間在各地的看板林立就能洞察，他已經在全市29區低調佈局，宣佈參選時間點可能落在4月間；如果以中二選區立委補選民進黨的動員方式，蔡其昌勝選的機率很高，後勢拉抬才是重點。

值得注意的是，據《TVBS》22日報導，亦有綠營人士分析，因黨主席蔡英文尚未決定台中市長人選，蔡其昌、何欣純目前都繼續勤跑地方，黨內認為現在的民調是因為民進黨還沒決定最終人選，地方組織也尚未全力動員跑選舉，所以與盧秀燕的民調會有落差是必然現象。此外，上次台中立委補選林靜儀勝出，也是一個觀察指標，盧秀燕在海線的支持度確實有下降，但在其他地區可能還沒發酵。

有PTT網友看完該民調留言表示「何的民調也太低了吧!這麼低到底怎麼有辦法連任立委的」、「DPP若不想讓台中慘敗，還是要派林」。也有網友認為「林佳龍應該不要再回鍋，不看好」、「真的假的啦，林佳龍一直給人只關心自己的感覺欸」、「從來就不懷疑盧大媽連任會有任何問題 她走的是黃仲生路線，很穩的…」。