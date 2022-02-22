參謀本部情報次長楊靜瑟（右）內定千任軍情局長。軍聞社提供

據軍方消息透露，已任職3年餘的軍情局長羅德民中將，將調升陸軍教準部指揮官；參謀本部情報次長楊靜瑟中將，將升任軍情局長；至於情報次長一職，可望由空軍督察長柳惠千少將升任，並占中將缺。上述人事案將於3月1日生效。

羅德民調職的傳聞已有一段時間，迭遭爆料涉不法，連總統民意信箱都收到檢舉信，去年年中，國防部將調查報告送交立院，內容詳盡，以「尚無涉及不法情形」結案。但國防部公開軍情首長的專案調查內容，對羅德民行事風格多所著墨，打破情治首長「神龍見首不見尾」的傳統印象，相當罕見，此後，即多次傳出羅將異動。這次調整職位，是因前教準部指揮官楊海明升任八軍團指揮官，軍方始決定由羅德民接任。

軍情局長以往多由陸軍出掌，這次升任空軍出身的楊靜瑟，是軍情局第3位空軍出身的局長，前兩位當過軍情局長的空軍將領，一位是彭勝竹，一位是葛廣明，彭勝竹後升任空軍司令及國安局長，葛廣明則因軍情局內鬥，黯然下台並曾入獄。

現在兩岸軍事關係嚴峻，軍情局雖屬國防部三級單位，地位卻日趨關鍵。軍情局的情戰工作相當重要，但也不好做，楊靜瑟在情報次長任內表現沈穩內斂，獲軍方高層肯定，才能取代陸軍競逐人選，接掌軍情局長這個重要軍職。

至於可望升任情報次長的柳惠千，是幻象戰機首種子教官，柳惠千飛行技術高超，是幻象首位做特技表演的飛官。柳惠千本是空軍明日之星，但在任總統府副侍衛長期間，因特勤人員私菸案受到大過處分，軍中發展一度受到影響，若接任情報次長並占中將缺，未來升遷機會看好。