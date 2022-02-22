一名網友分享，他日前在彰化一間薑母鴨店遇上店員把他們點的麵線送給別桌，未料，店家先是詢問他桌客人「吃了嗎？」，隨後還疑似將已被他桌客人攪拌過的麵線，當成新菜上給他們，讓他崩潰直呼，店家的衛生觀念與他相差太大。

這名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，透露先前至彰化一間薑母鴨店用餐，店員誤將他們點的麵線送給他桌，待店員發現出餐錯誤後，便跑去詢問收到錯誤餐點的客人「吃了嗎？」店員還拿著該盤麵線向他解釋「客人說沒吃，只有攪拌過」，意圖想請他接受被陌生人攪拌過的餐點。

原PO說，他當下隨即表明不願意接受，但店員重送來的「新麵線」卻明顯被攪拌過，讓他懷疑店家是將剛才被退貨的麵線重新加熱，因此不敢吃並重點一盤新的麵線，果真新送上的麵線外觀與剛才的不同，油蔥僅撒在麵線上，並未拌進麵中。

圖左為原PO拒絕接受已被他桌客人拌過的麵線後，收到的新麵線，可見麵線已與油蔥混合，圖右為原PO重新再加點的麵線，油蔥則放在麵線上，與左圖有差異。（翻攝臉書社團《爆怨公社》）

原PO表示，他無法保證店家再次送上的餐點是重新料理的，但他認為若餐廳出錯餐，理應是店家自行吸收出錯的成本，實在不該詢問客人能不能接受被他人拌過的餐點。原PO也自嘲經過此事後，已患上被害妄想症，認為每個餐飲業老闆都是無良的。

貼文曝光在網路上後，不少網友看傻眼，崩潰寫下留言，「疫情這樣誰敢吃」、「到底為什麼會覺得可以互換啊？」、「這好誇張太誇張了，觀感超差的耶」、「疫情期間店家這樣真的很缺德」、「感覺就是同一份，你還是中計了」。

也有網友分享，若下次遇上一樣的事，可以要求店家先把上錯的餐點留在桌上，等到上新餐點時再把錯誤的餐點收走，就可以避免無良店家只是將餐點拿進內場，又原封不動的送出來。