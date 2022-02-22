俄烏緊張情勢升溫，國安高層今天表示，過去幾年以來，中國領導人習近平不少行為模式都有模仿普丁的狀況。值得觀察也可以預見的是，北京方面勢必藉由烏克蘭局勢的震盪，引述普丁「不可分割」的論述，持續加強對台灣的認知作戰。

隨著普丁簽署承認「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」獨立協議，並以「維和」為理由，派兵進入烏東地區，烏克蘭局勢產生新的變局。

國安高層指出，中國外長王毅才在上周末舉行的慕尼克安全會議中，表達「各國主權、獨立與領土完整都應當得到尊重和維護」的說法。俄羅斯卻在北京冬奧甫閉幕後隔天，即迅速採取片面的軍事行動，無疑是打了中國一巴掌。

因此，他說，之前中國對台灣發動「今日烏克蘭，明日台灣」的認知作戰，勢將藉由普丁所謂「烏克蘭是不可分割的一部分」說，一方面要圓王毅的說法，一方面加強對台灣的認知作戰。

國安高層認為，中國的認知作戰目的很簡單，就是藉由操弄烏克蘭訊息，來分化台美關係。藉由操弄美國棄台論，擾亂台灣政府施政及民心士氣，降低美國對台灣的安全承諾可信度外，更對台灣進行「反獨促統」的認知作戰。

但他說，實際上，台灣不是烏克蘭，烏克蘭局勢和台海局勢也有本質上的「三大不同」：

第一、地緣戰略截然不同，台灣的地緣戰略重要性高於烏克蘭，台灣是東亞第一島鏈要衝，對美國戰略重要性，並非位處東歐地區烏克蘭可以比擬。

第二、地理環境截然不同，美國對台海安全承諾明確且堅定：不同於烏克蘭緊鄰俄羅斯，台灣海峽所形成的天然屏障，共軍渡海攻台的難度已遠高於俄羅斯入侵烏克蘭。美國國安顧問蘇利文、國務卿布林肯、國防部長奧斯汀等高層官員，皆數次示警北京勿藉機犯台。很明顯，美國重視台海和平穩定的頻率與力度，都較烏克蘭深且廣。

第三、國際供應鏈重要性截然不同，台灣處於疫後復甦國際供應鏈關鍵地位：台灣的經濟實力、半導體等高科技產業，在國際供應鏈具有關鍵地位，攸關全球汽車、智慧手機、風力發電、軍備等產業發展，即使是中國也難脫台灣的產業影響。

即便台海局勢跟俄烏局勢有著本質上的不同，但他說，可以預見的是，北京方面勢必藉由烏克蘭局勢的震盪，引述普丁「不可分割」的論述，持續加強對台灣的認知作戰。諷刺的是，王毅不到一天以前才說要尊重烏克蘭的主權，現在兩個地區被俄羅斯「獨立」，北京方面倒是吭不出聲，一點也沒有之前的義正辭嚴。