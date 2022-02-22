衛視中文台新戲《我和我的鋼四壁》22日舉行首映會，涂善存、邱宇辰、宋偉恩以及管麟四位男主角以主人之姿，女主角林意箴、李宣榕、陳璇，加上男主角涂善存劇中的3位小外甥陳鼎中、邵奕玫及陳玄燁，全員到齊舉行入厝首播趴。邱宇辰戲裡被李宣榕主動出擊追愛，戲外李宣榕也夜衝金山要秘密為他慶生，卻因「豬隊友」涂善存忘記此事，害她半夜在宿舍外苦等1小時，差點沒慶生成功；邱宇辰事後甜蜜直呼：「很久沒被撩到！很有初戀感。」

衛視中文台新戲《我和我的鋼四壁》22日舉行首映會，主要演員到齊舉行入厝首播趴。（鄧博仁攝）

李宣榕與邱宇辰都是第二次拍吻戲，有場在狹小茶水間的吻戲，拍攝前她以為邱宇辰吻戲很有經驗，沒想到從邱的經紀人那得知他也才第二次拍吻戲；一旁的涂善存加碼爆料，還有一次深吻的戲碼竟然取消，戲外母胎單身的李榕宣故作扼腕地說，枉費她做足準備，還幫邱宇辰準備了他喜歡的口味草莓糖竟然白費了，邱宇辰也開玩笑說差點跟導演翻臉，讓大家笑翻。

衛視中文台新戲《我和我的鋼四壁》22日舉行首映會，主要演員到齊舉行入厝首播趴。（鄧博仁攝）

4個男主角被問到有沒有刻意練身材，宋偉恩表示，主要是飲食有控制，因為4人本來就都有健身的習慣，就是持續維持健身的節奏，4人吃了4個月劇組精心為他們準備的「白斬雞」，每餐都是「1雞5菜」，不過因為主場景在小吃眾多的金山，等裸上身戲份拍完才敢去吃。拍戲同時也拍了寫真書的宋偉恩因為健身加飲食控制，戲殺青後整整瘦了6公斤，管麟則是剛開拍時被說太壯，衣服穿起來會不像是個設計師，被下令減重，所以剛開拍1個月有刻意節食也瘦了快6公斤。邱宇辰則是《全明星運動會》之後就加入劇組，拍戲期間他跟涂善存比較不忌口，並笑說自己是可以隨時變大隻、變小隻的人。

衛視中文台新戲《我和我的鋼四壁》22日舉行首映會，主要演員到齊舉行入厝首播趴。（鄧博仁攝）

劇中涂善存與飾演他的3位小外甥陳鼎中、邵奕玫及陳玄燁有許多令人感動的親情戲，但也有一些意外的趣事。陳鼎中印象深刻的是有一場他要搭涂善存騎的紅牌重機，原本下車後兩人必須充滿情緒的對話，導演一喊「ACTION」後，涂善存一打檔出發竟然「碰」的一聲當場熄火，帥氣重機形象瞬間瓦解笑場。沒想到第二次一樣出發時熄火，那場戲整整熄火了5次。

宋偉恩、陳璇戲裡戲外互動有趣。（鄧博仁攝）

涂善存趕緊解釋說自從那次之後就把起步練得非常好，一講完馬上被邵奕玫吐槽說：「哪有！你載我的時候也熄火！」讓涂善存很不好意思說：「這部戲最難的地方其實是重機！」他補充說到因為紅牌重機轉速比較快，離合器放的時間不好抓，加上當時是載著「金鐘前輩」陳鼎中，又是兩人整部戲的最高潮，當下有點緊張才會一直熄火，自己也很不好意思。

衛視中文台新戲《我和我的鋼四壁》22日舉行首映會，涂善存、邱宇辰、宋偉恩以及管麟四帥齊亮相。（鄧博仁攝）

另外，陳玄燁也是劇中一大亮點，才6歲的他竟然可以說哭就哭，被大家盛讚真的很厲害，害羞的陳玄燁會後採訪時透露，每次要拍哭戲時，只要想到媽媽早上8點要辛苦去上班就會哭了。