于子育（左）、梁赫群合作主持《姊妹靚起來》有火花。（民視提供）

梁赫群、于子育主持的民視全新時尚生活消費節目《姊妹靚起來》22日開工錄影，適逢2022年2月22日星期二，農曆又是正月22日，一共有9個2的特別日子，讓兩位主持人興奮比出9個不一樣的愛心，俏皮又可愛。

被問到開新節目的家人反應，梁赫群說，有跟爸爸梁修身報告這件事情，他說：「爸爸很開心，因為他也是民視之友，之前在這裡有拍攝多檔戲劇。」他自曝之前主持第一檔節目時，爸爸就有送他一本上頭寫著「正經」冊子，意指要他「一本正經」地主持，這次再執心主持棒，梁赫群說，爸爸也只交代他在民視一樣要4個字「一本正經」。

于子育說，家人跟姊妹淘都很期待這次節目，因為光是錄影第一集就讓她像是「被催眠」，想跟著專家們買個名牌包，如果收視破2就可以買個包來犒賞自己，讓自己當個「靚女」漂亮一下。梁赫群不改搞笑本性說：「我努力工作，然後花錢買包給老婆，沒問題的！」一向省吃儉用的他難得說破2就考慮「撇這條錢」疼愛老婆一下。

兩人也不忘宣傳23日晚上10：15分首播的節目，教大家如何聰明消費買名牌包，于子育問梁赫群哥錄完第一集後有沒有買名牌包給老婆，突發「攻擊」讓梁赫群突然「結巴」說「逼不得已的時候」，接著故意轉話題，硬把「買包包給老婆」這事情當做沒聽到，讓現場大爆笑。