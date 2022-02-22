天冷時來上一碗熱呼呼的麻油雞最適合，一名男網友分享，只要家裡有煮麻油雞，他一定會先盛一碗飯，再澆上足以淹沒白飯的麻油雞湯，並表示這是他最愛的吃法，引起不少網友共鳴，不過啟新診所提醒，吃湯飯容易加重胃的負擔，建議大家還是飯湯分開吃比較好。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》曬出一張照片，只見畫面中有一碗白飯被大量的麻油雞湯淹沒，中間還放有兩、三塊麻油雞和薑片，搖身變成麻油雞泡飯。他表示，從小到大他都是這樣享用麻油雞的，好奇「有人跟我一樣會這樣吃嗎？」

照片曝光後，立刻引起網友共鳴，「這樣吃才是正確吃法」、「我也超愛這樣吃，然後就被長輩罵了，說對胃不好」、「肉可以不吃，但湯肯定要泡飯」、「這樣可以吃好幾碗」、「我超愛，坐月子期間都是這樣吃」。

也有老饕分享美味加分的秘訣，「再加一點醬油會更不一樣」、「再煎顆荷包蛋泡在裡面」、「可以再加一點豆瓣醬，又是另一個境界」、「我也喜歡這樣吃，再加上花生」。

不過啟新診所過去曾發佈電子週報指出，細嚼慢嚥是食物消化過程中非常重要的步驟，但泡了湯的飯滑潤易吞，會讓人懶得咀灂而囫圇吞棗，導致唾液中的澱粉脢無法初步消化食物中的澱粉，且湯汁會沖淡胃液的濃度及酸度，影響胃的消化功能及營養素的吸收，因此建議大家還是飯湯分開吃比較好。