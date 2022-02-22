受到飆漲的能源與糧食價格助長通膨上升，亞洲許多國家已在最近深切感受到物價上漲壓力。經濟學家還指出，亞洲央行可能被迫犧牲部分經濟成長以遏止通膨預期升高。

印度1月通膨率加速至6％，大幅超出疫情爆發前的3年平均通膨率3.6％。斯里蘭卡該月通膨率更升抵14.2％，創下逾10年高點。此外韓國核心通膨率也攀高到3％，締造2012年1月以來新高。泰國消費者物價通膨目前是3.2％，也高於疫情前3年的平均通膨率1％。

現今亞洲多數地區通膨仍比歐美國家低。美國1月消費者物價年增7.5％，攀升到40年新高。

至於在中國大陸，儘管工廠生產成本近來升高，不過消費者物價壓力依然疲弱。中國1月消費者通膨年增0.9％，低於前一個月的1.5％。外界預期中國今年消費者通膨將在3％以下。

多數亞洲國家仍有過剩勞工產能，不像美國有缺工危機。加上中國與其他亞洲國家目前正努力要刺激低迷的消費需求。亞洲國家為因應疫情實行諸多限制措施，以及多數政府並沒有像美國般推出大規模刺激方案。

不過許多亞洲國家，包括韓國、印度與泰國在內，卻是能源或糧食的主要進口國。這兩者價格近來呈現急漲。

根據聯合國糧農組織統計顯示，2021年全球糧食價格勁升28.1％。美國西德州原油繼去年上漲一倍後，年初以來又續升到每桶91美元左右。

部分經濟學家指出，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，國際油價今年可能衝破100美元大關。高盛分析師警告，假若油價真的站上該高點，亞洲新興國家所受傷害恐將更甚於先進國家，因為在開發中國家，能源成本高占消費者預算很大比重。

為降低不斷上漲的房價與其他成本壓力，新加坡、韓國與印尼等國已開始緊縮貨幣政策。

德國商銀經濟學家Zhou Hao指出，即使亞洲物價壓力低於美國，但今年亞洲多數央行仍可能被迫犧牲部分經濟成長以抑制通膨預期升高。