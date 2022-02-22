疫情爆發帶動電子消費需求，推升全球晶片需求激增，許多半導體大廠投入鉅額資金積極擴產，引來市場擔憂未來供過於求，但有專家直言，台積電、三星和英特爾等擴大資本支出擴產，實際只剛好滿足需求而已，且業內人士認為，目前半導體榮景只是剛開始，有望延續好幾年。

金融時報報導，為因應客戶強勁需求，台積電今年資本支出上看440億美元，目標為擴大產能；而英特爾也擬斥1000億美元投資，打造擴產計畫，建成有可能成為有史以來最大的晶圓廠。

然這幾個月市場需求出現轉弱跡象，如因疫情而起，用於線上課程的低成本筆記型電腦銷量驟降，受惠遠端趨勢的WiFi網路設備需求也在銳減；此外，疫情解封使歐美消費者步出家門，預期遊戲設備、LCD液晶電視銷售成長將放緩。

面對半導體廠大量擴產，結合上述需求明顯減弱跡象，市場自去年以來，即有分析師示警可能出現產能過剩的情形，最快可能在2023年行情反轉成供過於求；然而，有部分業內人士反而認為，「這只是半導體榮景的開始，而非結束。」

亞洲投資公司TriOrient副總裁尼斯特（Dan Nystedt）表示，這次的晶片周期一點也不正常，「美中貿易戰和疫情下，業內許多人錯估需求，且投資不足，現在有更大的趨勢正在發生，可能會帶動更持久繁榮週期」。

過去晶片需求主要由電腦、智慧型手機等產品所帶動，隨著人工智慧使用愈發普遍，從汽車、工廠，再到家電等產品都搭載晶片需求，智慧設備、基礎設施所收集的大量數據，需要晶片的計算能力做處理、儲存。

美國半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）預估，2025年，每部智慧型手機所含的晶片價值將來到275美元，高於2015年的100美元；而同一時期，每輛汽車所含的晶片價值將從310美元增加至690美元；數據中心服務器所含的晶片價值則將從1620美元增加至5600美元。

報導指，業界高層認為，晶片產業已經無法與過去週期模式相提並論，台積電、三星和英特爾擴大資本支出，並不代表產能會因此大幅激增，投資管理公司Neuberger Berman執行董事侯明孝表示，「大家或許會很驚訝，但這些投資只夠增加未來每年10%至15%產能，剛好滿足需求而已」。