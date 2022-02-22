50歲香港女星甄楚倩曾風光一時，她1987年參加亞視舉辦的《未來偶像爭霸戰》，奪下兩大獎項進而進軍樂壇；憑著和已故天后梅艷芳相似的滄桑嗓音，甄楚倩獲得許多歌迷喜愛，成為當年的當紅女歌手之一；不過她卻不幸遇上「香港金融風暴」，幾乎將所有家產賠光，為了維生而拍攝露點三級片，處境令人不勝唏噓。甄楚倩之後又因未婚生子，隱退演藝圈息影多年，日前她被拍到帶著兒子出門逛街，顏值依舊白晰迷人。

甄楚倩17歲出道後，曾到日本參加「小貓俱樂部」，在陸港兩地以及日本都擁有知名度及高人氣，之後她又陸續拍攝多部電影，成為影歌雙棲的藝人，還曾和梁朝偉、張學友、任達華等大咖男神合作過；但就在她的星途一片光明之際，卻因受到「香港金融風暴」影響，股票慘跌幾乎賠光所有家產，一度連租屋費都繳不出，生活不濟走投無路之下，她只好拍攝露點三級片《滿清十大酷刑之赤裸凌遲》還債。

甄楚倩是90年代人氣歌星。（圖／翻攝自微博）

直到2000年甄楚倩被爆「未婚懷孕」，並在隔年產下一子，自此淡出娛樂圈；近年則據悉她虔心修佛，最近一次露面是2011年在香港出席宗教活動。根據港媒報導，甄楚倩近日被拍到穿著白T、牛仔褲，跟18歲兒子在香港中環鬧區逛街，但母子倆略過各式名牌店，只在一般店面走走看看，最後只在便利商店進行了消費活動。

甄楚倩隱退多年。（圖／翻攝自臉書）

甄楚倩引退多年再次被拍到，只見她脂粉未施頂著素顏，穿著打扮也簡單，相當庶民風格；據悉她和兒子走在路上完全沒被擦身而過的行人認出，過著低調隱姓埋名的平民生活。但在近日所曝光的臉書照片中，可見她仍舊保持著白晰皮膚及姣好顏值，她的演唱也不時被粉絲所重溫。