美國國會對蘋果應用程式商店App Store的營運模式感到憂慮，兩黨國會議員投票通過進一步制定應用平台法案，此舉可能衝擊蘋果利潤豐厚的應用程式收入。

參議院司法委員會2月以20票對2票，通過這個可能侵蝕蘋果應用程式收入的法案。儘管蘋果執行長庫克先前致電參議員，並表示法案可能危害使用者的隱私和安全，但仍未阻止表決通過。

這項針對應用平台的法案或許還有漫漫長路要走，不過它可能允許開發商從蘋果App Store之外，將軟體側載（sideload）到iPhone，或是讓應用程式使用App Store，但是跳過蘋果的應用程式內付款系統。

此外，法案亦可能應用於其他應用程式商店，例如谷歌的Google Play。

蘋果的競爭對手支持應用程式法案，包括熱門遊戲《要塞英雄》開發商Epic Games和微軟等。此外，對於想要加強監管科技巨擘，但又無法就規範社交媒體內容等棘手議題達到共識的議員而言，該法案成為折衷方案。

參議院領導人本次將瞄頭對向蘋果，有別於之前遭到國會關注的科技巨擘，例如亞馬遜對待零售商的方式，谷歌對廣告業務的控制，以及Meta（原臉書）如何管理臉書和Instagram平台可能產生危害的內容。

此外，庫克也不像其他科技巨頭領導人，曾面臨議員嚴厲質詢，例如亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、Alphabet執行長皮查（Sundar Pichai），和Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg），3人2020年在國會作證遭議員拷問。

應用程式法案只是蘋果與全球對手大戰的一條戰線，後者欲挑戰蘋果對應用程式的控制，並接觸超過10億人的蘋果裝置用戶。

蘋果主張提供了用戶想要的數位生態體系，就蘋果提供的技術而言，至高30％的抽成是合理的。