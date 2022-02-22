股神巴菲特執掌的柏克夏海瑟威預定周六（26日）將發布第四季財報與年度股東信。根據財經雜誌《巴倫周刊》（Barrons）指出，投資者將從股東信中尋找巴菲特對庫藏股買回、企業收購與接班計畫等看法。

柏克夏自2020年中開始擴大庫藏股買回計畫，直到迄今它已買回近400億美元自家股票，當中有200億美元是在2021年前9個月買入。不過鑒於過去數月美股屢創新高，柏克夏已在去年第四季與今年初減少庫藏股買回規模。

巴菲特過去曾表示，柏克夏在購入庫藏股時對於股價相當敏感。因此降低庫藏股購買規模也意味巴菲特認為股價不再便宜。柏克夏A股18日收在472257美元、B股收在314.80美元。

Edward Jones分析師沙納漢（Jim Shanahan）認為，如果柏克夏上季買回自家股票金額約在15到20億美元，他將一點也不意外。該公司去年前9個月，每季庫藏股買回規模約在60億美元。

至於接班計畫，由於巴菲特已高齡91歲，投資者希望聽到更多有關接班計畫的細節，儘管巴菲特過去幾年已經很少談及這項議題。柏克夏去年5月已欽點副董事長阿貝爾（Greg Abel）做為接班人。不過接班的確切時間迄今仍不明朗。《巴倫周刊》認為現在應是巴菲特交出執行長一職，繼續留任董事長的時候。

就企業收購方面，坐擁鉅額現金的柏克夏雖然最近幾年積極尋找大象級的收購對象，但除了在2016年斥資320億美元買下Precision Castparts後，到目前並無任何斬獲。他過去曾在股東信上多次抱怨，目前企業市值過高，讓他難以下手。

巴菲特還可能在信中討論柏克夏的企業文化與任命他的女兒、68歲的蘇珊．巴菲特（Susan Buffett）擔任董事會成員。至於巴菲特的兒子、67歲的霍華德．巴菲特（Howard Buffett）則預料成為後巴菲特時代的柏克夏執行董事長。