德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，德國決定關閉有爭議的北溪2號(Nord Stream 2)天然氣管道。此舉是西方目前制裁克里姆林宮承能夠採取的最強有力手段之一。

北溪2號管道可將天然氣從俄羅斯直接運送到德國北部，因此對德國的能源供應很重要，所以此前德國一直不願承諾關閉北溪2號，實在是投鼠忌器。不過眼看俄羅斯總統普丁態度強硬且步步進逼，當普丁承認頓內次克、盧甘斯克人民共和國後幾個小時，德國咬牙下決心關閉北溪2號，算是做出了斷。

北溪1號、2號管線從俄國聖彼得堡接到德國呂貝克。(圖/路透)

蕭茲表示：「在此之前，我們認為還有轉寰的餘地，但今天的情況已完全不同，我們也必須重新評估，北溪2號是一個手段。」

他繼續說：「我已要求德國經濟部提交新的能源供應安全分析的現有報告，以應對未來變局。不過早在去年10月，權威評估意見就表明，北溪2號管道不會構成能源供應威脅。」

烏克蘭政府對德國的決定表示欣慰。外交部長庫萊巴（Dmytro Kuleba）稱讚：「這是在當前情況下，在道德與政治層面都正確的一步。」

自去年11月以來，俄羅斯運往德國的天然氣量出現暴跌，推高天然氣價格，造成整個歐洲的能源危機。因此北溪2號就顯得特別重要，該管道由俄羅斯天然氣工業股份公司的子公司所擁有，已能供氣，但德國法令上還未批准使用。

在前總理梅克爾 (Angela Merkel) 離任之前，北溪2號已獲得德國政府核可，如果按流程，可能在今年年中可以供氣。

但如今，蕭茲撤銷了前政府的批准，因此在規程上，會退回德國經濟部重新評估，現任經濟部長綠黨的哈貝克(Robert Habeck) ，可以利用環保為理由重新審查。

其實蕭茲政府在上台之前，就多次提到德國必須能源多元化，以擺脫對俄羅斯天然氣的嚴重依賴。

根據政府數據，德國去年燃燒的天然氣有整整三分之二來自俄羅斯，比例實在很高。但德國要擺脫天然氣是個困難的路，特別是在德國將在今年12月關閉最後3個核電廠，未來只會更依賴天然氣能源。